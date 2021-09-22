全民參政 台灣民衆黨新北黨部甄選人才角逐2022議員里長
台灣民衆黨新北市黨部本著「全民參政、公開透明」的理念，邀請有志於政治工作的黨員與優秀人才共同參與政治，讓台灣因爲有我們，變得更好；歡迎所有願意共同承擔台灣未來的好朋友，一同在新北努力，起造新台灣。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-22 21:53:59
台灣民衆黨新北市黨部表示，民主的社會中，每個人都有參與政治的權利，而一個政黨也因聚集了許多人才、結合眾人的智慧，推出眾多「利國良民」的政策，來獲得台灣民眾的支持與認可，進而壯大；柯P曾說，「一個人固然走得快，但一群人才走得遠！」
台灣民衆黨新北市黨部指出，改變台灣政治環境從你、我開始，台灣民眾黨需要更多優秀的人才；誠摯歡迎每一位認同「共融社會、國家治理」的朋友，加入我們的行列，參與議員／里長公職人員的甄選，化身傾聽民意與服務大衆的基石，成為守護台灣民眾的重要力量，報名期間從9月23日至10月1日止。
台灣民衆黨新北市黨部說，審查方式為（一）、基本書面審查，合格者通知面試（未合格者不另通知）。（二）評薦小組面試，面試合格者由新北黨部評薦小組進行綜合評選，合格者列入建議名冊，造冊後呈報選舉決策委員會。