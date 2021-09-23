憂資料外洩　波蘭基因圖譜計劃棄用中國測序技術

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波蘭科學院人類遺傳學委員會早在8月就表示，「遠東地區公司未遵守基因測試倫理原則」，引發嚴重質疑。當時該委員會並未點名任何公司或國家，僅敦促國外遺傳物質測序實驗室和科學機構停止採用相關生技公司的技術。
這個委員會引用一項粗略估計稱，「遠東」實驗室約已取得10萬個完整的波蘭基因組，且波蘭對這些敏感的個資並無控制權。路透社表示，無法確認相關基因組數量。
菲格萊羅維奇表示，針對5000個波蘭基因組進行測序的基因圖譜計畫已進行到一半，預計共將耗資超過2535萬美元。
這項計劃於2019年將這項工作外包給第三方機構「中歐基因組學中心」（CEGC）。去年，CEGC開始採用華大基因的技術。
菲格萊羅維奇說，現在圖譜計劃決定不要把任何基因資料送出國外，並可能取消與CEGC的合約。最終決定預計下週或兩週內就會有答案，但仍待資助機構批准。
他還說，隨著基因測序技術進步，加上成本下降，圖譜計畫會將剩下的測序工作交由內部人員接手。該計劃希望確保波蘭擁有基因資料「獨立性」，進而確保資料安全。
據菲格萊羅維奇的說法，他們的擔憂源自美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）今年稍早發布的一份報告。其中說，華大基因可能被當作「中國政府基因資料庫的全球收集工具」。
華大基因則回應，美國的報告是「假消息，缺乏事實根據」；中國外交部也稱其為「毫無根據的指控和抹黑」。
NSCAI的一名發言人強調，該組織支持報告內容，建議美國和盟國在技術上加倍努力，以保護患者隱私。
此外，自2015年以來，中國政府也一直限制外國研究人員獲取中國人的基因資料。（譯者：施施/核稿：林治平）1100922