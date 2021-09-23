反對中國打壓　瑞士國會議員計畫進口台灣蓮霧

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瑞士國會友台小組主席暨人民黨黨主席齊沙（Marco Chiesa）致詞期盼瑞士與台灣深化關係，以增進兩國人民福祉。
另瑞台商會會長同時也是瑞士國會議員的葛拉納（Andreas Glarner）則表示，在疫情艱困時刻，更不能忽略友誼，中國目前因政治因素禁止台灣水果如蓮霧進口，瑞士應該支持台灣，更透露瑞台商會目前正計畫進口台灣蓮霧至瑞士。
另蘇黎世大學教授澤爾譚納（Patrick Ziltener）教授簡報台瑞自由貿易協定可行性評估時指出，若台瑞簽署自由貿易協定，對瑞士企業而言，每年約可減少關稅約4200萬瑞郎，而台灣出口商每年可減少關稅約870萬瑞郎。
澤爾譚納說明，在沒有貿易協定下，台灣企業出口至瑞士需負擔關稅遠高日本及韓國企業，對競爭力有實質影響，強調台瑞經濟合作協定將為雙方帶來實質利益，值得雙方行政部門深入研究。
而由於這場餐會也有慶祝中秋佳節之意，駐瑞士代表黃偉峰致詞表示，已經3年多沒返台，將瑞士友人視為家人，相信在瑞士朋友的支持下，台瑞關係必定更加深化。
這場餐會也宣傳台灣美食，提供三杯雞、鳳梨蝦球、台灣泡菜及台灣啤酒等，另搭配月餅伴手禮，獲得與會賓客歡迎。（編輯：陳正健）1100923