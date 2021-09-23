五倍券綁定等嘸驗證碼！他按下「一鍵」秒破解 網全愣了
行政院推出的振興五倍券昨（22）日正式開放數位綁定，各大銀行、行動支付平台都紛紛祭出綁定優惠，首日就吸引逾207萬人綁定，網站也一度傳出大塞車災情。對此，就有網友在PTT八卦版分享，他用行動支付平台綁郵局VISA，無意間按下F12竟直接破解驗證碼，當場嚇愣在原地。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 07:27:04
有網友發文表示，昨日使用行動支付平台要綁定中華郵政VISA卡，卻遲遲收不到OTP驗證碼，崩潰直問「誰有搶到台灣Pay綁郵局的！是誰？」一名網友回應貼文指出，他在等郵局OTP驗證碼的同時，無意間按下F12檢視原始碼，在Network欄位找出sendSMS，若沒看到則點選「重新發送」，便可以直接從網站回傳的JSON text格式資料中「recPhoneCode」的參數找到，引號內的文字串就是驗證的內容。
該網友也忍不住反問「這個邏輯寫得真好，所以他OTP是在心酸的嗎？」貼文一出，讓網友們全看傻了，紛紛回應「我也等不到驗證碼！」「資安0分」、「剛綁定網頁卡住，隨手開F12也有發現這個」、「成功啦，要按重新發送就會有」；也有網友笑稱「原來驗證碼不用等他寄，太貼心了吧」。
原PO事後補充，用電腦版才看得到，手機無法取得，但他認為「個人覺得，資安來說是還好啦，需要知道郵局設定的手機、存簿、身分證，認證當事人來說應該足夠了，當然有OTP才能更有效地防止別人亂綁」。（編輯：賴詠璿）