恆大集團危機怎解？外媒：可能一分為三重組　變成國企

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消息人士透露，這筆交易旨在保護從恆大購買房地產和理財產品的中國人，更重要的是阻止恆大破產，對中國經濟造成的任何廣泛影響。
恆大集團今年上半年財報顯示，公司負債總額高達近1.97兆元人民幣，相當於中國GDP的2%。此外，恆大還有一筆債券的利息將於9月29日到期。
《美國之音》引述專家看法，認為中國政府也許會幫助恆大與受到重創的股東、債券持有人重組，降低過度借貸和道德風險的問題。曾在北京大學擔任經濟學教授的美國經濟學家克里斯·鮑爾丁(Christopher Balding)指出，中國政府不會讓恆大崩潰，會做出某些形式的緊急財政救助，但這不意味著恆大會繼續以目前的規模繼續存在，公司不同的業務可能會被分別出售給國有企業，利用不同的金融機制提供資金。
報導並引述美國銀行的分析師看法，假設中國政府能促進有序的債務重組，那對整個地產行業和金融市場的外溢影響則相當有限，但從2021年第四季度到2022年第一季度，任何政策回應的推遲，或是對重大債務人違約的處置不當，都有提高增長錯位的風險。
南加州大學經濟學家德克爾(Robert Dekle)則較為樂觀，他認為恆大危機對全球經濟和金融的直接影響不大，外國金融機構從恆大購買的債券和股票，從量上來看並不多，不至於對外國經濟體產生系統性影響，目前下定論也許為時尚早。