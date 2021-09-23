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恆大集團危機怎解？外媒：可能一分為三重組　變成國企

▲中國恆大集團的財務危機，近日受到全球關注。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國恆大集團的財務危機，近日受到全球關注。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-23 07:12:53

曾是中國明星民企的恆大集團，目前是全球債務最多的房地產公司，可能發生的債務違約，引起全球市場擔憂，進而影響股市走向，後續危機怎解除，北京官方出手介入的機率相當高。有外媒分析，中國當局不排除將恆大集團分為3個實體，進行重組。

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根據《亞洲市場》(Asia Markets)引述消息人士報導，中國政府目前正在敲定一項將恆大重組為3個獨立實體的交易，細節可能會在幾天內宣布。重整方案將以國有企業為基礎，其實就是將這間房地產開發商轉變為國有企業。

消息人士透露，這筆交易旨在保護從恆大購買房地產和理財產品的中國人，更重要的是阻止恆大破產，對中國經濟造成的任何廣泛影響。

恆大集團今年上半年財報顯示，公司負債總額高達近1.97兆元人民幣，相當於中國GDP的2%。此外，恆大還有一筆債券的利息將於9月29日到期。

《美國之音》引述專家看法，認為中國政府也許會幫助恆大與受到重創的股東、債券持有人重組，降低過度借貸和道德風險的問題。曾在北京大學擔任經濟學教授的美國經濟學家克里斯·鮑爾丁(Christopher Balding)指出，中國政府不會讓恆大崩潰，會做出某些形式的緊急財政救助，但這不意味著恆大會繼續以目前的規模繼續存在，公司不同的業務可能會被分別出售給國有企業，利用不同的金融機制提供資金。

報導並引述美國銀行的分析師看法，假設中國政府能促進有序的債務重組，那對整個地產行業和金融市場的外溢影響則相當有限，但從2021年第四季度到2022年第一季度，任何政策回應的推遲，或是對重大債務人違約的處置不當，都有提高增長錯位的風險。

南加州大學經濟學家德克爾(Robert Dekle)則較為樂觀，他認為恆大危機對全球經濟和金融的直接影響不大，外國金融機構從恆大購買的債券和股票，從量上來看並不多，不至於對外國經濟體產生系統性影響，目前下定論也許為時尚早。

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