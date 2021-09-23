加入CPTPP恐開放福島核食？蘇貞昌：以國際標準來做
政府22日遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），未來是否需要開放進口福島食品，引發國人關注。行政院長蘇貞昌今（23）日表示，對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-23 10:46:14｜2021-09-23 10:48:35
蘇貞昌今日赴立院進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」報告，蘇貞昌會前受訪表示，我國素有往來的貿易國都是CPTPP的會員國，所以一直努力加入做各方面努力，包括從跟相關會員國「非正式」溝通的準備，相關法制精進，以及相關因應作法，現在水到渠成後正式提出，相關國家透過不同管道表達肯定台灣，並沒有什麼條件。蘇貞昌表示，對於任何食品都是以國人健康、科學證據、國際標準來做。
針對政府砸了9.7億元系統營運費建置五倍券綁定系統，卻換來大當機，蘇貞昌回答表示，250萬人完成綁定，600萬人完成交通部相關旅遊抽籤，「可見五倍券大受歡迎」，數位也大大提高，今天在行政院會中已交辦各部會針對內容、方法精進，並多注意短時間大量湧入造成當機的問題也都要注意，希望能越做越好，讓大家愉快享受五倍券，並透過業者、地方政府加碼，能夠創造更大的刺激經濟，讓受衝擊小店家、攤商、服務業能因此大大獲得振興。