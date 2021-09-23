五倍券搶綁郵局VISA金融卡！她少「1動作」GG：等於白綁
行政院推出的振興五倍券22日正式開放數位綁定，各大銀行、行動支付平台都紛紛祭出綁定優惠，首日就吸引逾207萬人綁定，網站也一度傳出大塞車災情。此外，還有網友抱怨，她綁定郵局Visa金融卡後，才發現少了一動作，導致她根本無法使用，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 10:19:37
原PO在《爆廢公社二館》表示，自己把五倍券綁定郵局Visa金融卡，確認操作成功後，卻不知道該如何使用，也發現無法改回紙本，讓她崩潰地問「有人知道怎麼使用嗎？是刷了…會回饋5000元嗎？」
貼文曝光後，就有熱心的網友解釋，「五倍券一旦綁定數位就無法改回紙本，而且帳戶要有錢才能刷，回饋方式看銀行規定」、「綁定不能改紙本，就當做Visa卡，各大賣場都能刷卡」、「數位五倍券至少每月回饋一次，另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形」。
這讓不少人後悔直呼，「還是領『實體』紙本就不會那麼麻煩了」、「我綁定之後才想到這個問題很殘念」、「所以郵局的如果本身沒錢就GG」、「我現在也很後悔，因為裡面1塊都沒有，我還共同綁定了我老公...」。
根據《中華郵政》五倍券規則指出，限40000名早鳥登錄，新戶回饋600元、舊戶則享有加碼300元，等於民眾要先存錢才可消費，並從10月8日購物才可計算，至於回饋則採週週撥付金額計算，「消費並扣款8日後次週一撥付入帳（排除7日內退貨交易），單人滿額5000元為止，首期撥付為110年11月1日」。（編輯：許智超）