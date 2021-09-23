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2018年癌症登記報告顯示 ，臺灣一年有超過1500位女性罹患卵巢癌，發生率為女性癌症第7位，死亡率為女性癌症第8位。台大醫院婦產部婦科主任鄭文芳指出，卵巢癌早期幾無症狀不易發現，因人體腹腔空間大，卵巢約3公分的大小，所以當出現腹脹、食慾不振、消化不好等症狀時才會發現，且卵巢癌容易復發、轉移，死亡率位居婦科癌症前三名 。
《卵巢癌攻略》LINE工具 助癌友治療溝通不卡關
卵巢癌在治療過程中，必須面臨生殖器官是否摘除、以及摘除後發生的更年期問題，因而提高病友的焦慮感。癌症希望基金會董事長王正旭表示，對於零碎、不熟悉且龐大醫療資訊的無所適從，是許多初診斷癌友及家屬共同面臨的困境，因此基金會自2019年起即運用國人最孰悉的LINE，開發不同癌別的攻略，提供正確的治療知識與相關資源，希望讓病友在治療中能「懂看、會問、有資源」。
專為卵巢癌病友治療而設計的LINE數位工具《卵巢癌攻略》，只須在LINE上加入《卵巢癌攻略》為好友，代言人-「酷樂樂（Kuroro）醫師」會一步步帶領病友了解治療路徑及藥品資訊；另外，專為卵巢癌友整理出的「就醫提問單」，讓病友勾選出想和醫療團隊討論的問題，幫助初診斷病友快速掌握必讀、必問資訊，並可記錄下醫療團隊的建議。
雖然可能有部份年齡較長的卵巢癌患者不擅長使用網路，王正旭解釋，我們在轉向數位過程中，除了關心病友之外還有他們的家人，所以希望《卵巢癌攻略》要讓家屬也能來應用，像病人看診時所做的醫療建議紀錄可以與家人分享，幫助病友家庭亦能與醫護溝通順暢。
運用國人最孰悉的LINE 精準提供關鍵訊息
因卵巢癌是女性易發的癌症，全球每年約有三十萬人受到卵巢癌的影響，台灣武田藥品總經理林姵萱表示，為了可以提供給卵巢癌病友及時、正確的資訊，結合台灣人最常使用的通訊軟體LINE，透過聊天機器人問答，讓病友可獲得完整的疾病衛教資訊與醫療新知。羅氏大藥廠代理總經理劉寒青將心比心地指出，如果病人在半夜想到的問題，卻沒有答案，其實是很痛苦的，如果有LINE互動式攻略，可以幫病人解決很多疑問，我們從照護病患的立場，去解決病患的困難。
癌症希望基金會王正旭董事長強調，《卵巢癌攻略》中的衛教資訊都經過台灣婦癌醫學會專科醫師指導審閱，希望提供病友正確的治療知識與相關資源，協助病友在治療溝通上不卡關，更有信心與醫護攜手對抗卵巢癌。
資料來源：健康醫療網 專屬於女性的《卵巢癌攻略》 聚焦關鍵訊息溝通不卡關
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