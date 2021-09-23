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面試台積電慘敗人資關卡！過來人抖出「原因」：滿常見的

▲原PO分享到「護國神山」台積電面試的經驗。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲原PO分享到「護國神山」台積電面試的經驗。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 10:52:47

許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，其中有「護國神山」之稱的台積電（TSMC）職缺，更是許多人夢寐以求的工作；對此，一名網友在《Dcard》上提到，他曾順利得到台積電面試工程師的邀約，因有認識內部中高層主管，面試主管關卡都很順利，最後卻敗在人資關卡，貼文曝光引發熱議，有過來人秒懂背後原因。

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原PO透露自己現年25歲，畢業於國立中部某科大碩士，畢業後滿懷期待投履歷到台積電，也順利取得設備工程師職缺的面試邀約，面試共三關，包括小主管、大主管及人資，因有認識內部中高層主管，問了一下面試結果，主管們一致覺得不錯，讓他相當有信心進到公司上班。

豈料，原PO最後卻在人資這關被刷掉，他困惑地說「印象中人資是男的，問的問題都很刁鑽，想請問是不是遇到女人資比較好錄取？網路上也有看到其他人也是，敗在這個男人資這關」，過程中專門問弱點，然後再從中挑毛病一直問，第一次遇到這樣的人資，讓他崩潰直呼「真不了解怎麼選人的？錄取條件標準？通常都是主管挑人，怎麼人資權利也這麼大？」不過被刷掉之後，原PO不考慮再次投履歷，目前也已順利找到其它工作，只是把當初面試的情況分享給大家參考。

▲原PO詢問台北朋友是否有意願為了高薪到竹科工作，對方卻立刻拒絕。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO面試台積電的職缺，最後敗在人資關卡。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，立刻有內行網友指出「其實這很合理，也滿常見的，一方面也是測試高壓時的反應，只能說也許頻率沒對到啦！但看你已經找到工作了，還是祝福你一切順利」；其他網友則回應「有時面試很看緣份的，尤其是人資那關」、「實話是這年頭缺人到要不錄取其實滿難的，你可能要好好審視一下自己面試時出了什麼問題」、「人資沒過之後可能也沒機會了，可能人格特質沒有台積DNA」。

對此，也有過來人分享「我也遇到男人資，當時是人資男主管帶人資女新人面試我，前20分鐘新人跟我聊，後40分鐘換男主管跟我聊，女新人問很淺，男主管內容很刁鑽，不過我都講實話，其實也沒什麼邏輯不同的問題，整個過程滿有挑戰也很有趣。很順利的拿到一個好職位」。（編輯：賴詠璿）

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