面試台積電慘敗人資關卡！過來人抖出「原因」：滿常見的

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豈料，原PO最後卻在人資這關被刷掉，他困惑地說「印象中人資是男的，問的問題都很刁鑽，想請問是不是遇到女人資比較好錄取？網路上也有看到其他人也是，敗在這個男人資這關」，過程中專門問弱點，然後再從中挑毛病一直問，第一次遇到這樣的人資，讓他崩潰直呼「真不了解怎麼選人的？錄取條件標準？通常都是主管挑人，怎麼人資權利也這麼大？」不過被刷掉之後，原PO不考慮再次投履歷，目前也已順利找到其它工作，只是把當初面試的情況分享給大家參考。
貼文一出，立刻有內行網友指出「其實這很合理，也滿常見的，一方面也是測試高壓時的反應，只能說也許頻率沒對到啦！但看你已經找到工作了，還是祝福你一切順利」；其他網友則回應「有時面試很看緣份的，尤其是人資那關」、「實話是這年頭缺人到要不錄取其實滿難的，你可能要好好審視一下自己面試時出了什麼問題」、「人資沒過之後可能也沒機會了，可能人格特質沒有台積DNA」。
對此，也有過來人分享「我也遇到男人資，當時是人資男主管帶人資女新人面試我，前20分鐘新人跟我聊，後40分鐘換男主管跟我聊，女新人問很淺，男主管內容很刁鑽，不過我都講實話，其實也沒什麼邏輯不同的問題，整個過程滿有挑戰也很有趣。很順利的拿到一個好職位」。（編輯：賴詠璿）