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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，一般來講子宮肌瘤分三種型態，第一種是子宮漿膜下肌瘤，長在子宮表面往外突出生長，儘管不會影響到女性懷孕的問題，但是可能會壓迫到膀胱，導致頻尿或解尿困難的問題，第二種是子宮肌壁間肌瘤，是最常見的子宮肌瘤，會造成女性月經來時容易疼痛，第三種是子宮黏膜下肌瘤，因為長在子宮腔裡面，容易造成經血量多、產生貧血，嚴重的話更可能佔據子宮腔空間，影響受精卵發育、增加流產風險。
保有婦女生育能力 把握黃金治療期
李世明醫師說明，目前子宮肌瘤的治療方式分別為藥物跟手術治療，在藥物無法治療的情況下，會針對病患的症狀給予手術建議。目前廣泛被使用的手術方式分別為微創手術、無創手術、巨創手術及子宮鏡等方式，但若因肌瘤造成不孕症的患者，如肌瘤位置為第三種子宮黏膜下肌瘤，在手術上則會建議使用子宮鏡切除肌瘤。傳統子宮鏡手術是採用電燒進行腫瘤切割，過程容易造成子宮內膜較深層破壞，在子宮腔留下深淺不一的傷口，且熱擴散的效應會讓內膜受傷，因此現在改使用新式冷刀子宮鏡手術，在沒有使用熱能的狀況下，僅透過機器的動能將子宮肌瘤切除，就不會造成子宮熱燙傷，進而保有婦女的生育能力。
李世明醫師補充，由於子宮鏡手術需經陰道至子宮將肌瘤切除，因此手術過程中需要用水把子宮腔撐開，才能看清楚子宮肌瘤的位置，然而會有水中毒的風險，但冷刀子宮鏡配有穩壓系統，便能控制子宮內的水量，進而減少水中毒的風險。
積極治療及早預防 保有良好生活品質
李世明醫師提醒，現代女性腹中很容易就藏有子宮肌瘤，但更年期後賀爾蒙分泌減少，其實子宮肌瘤就會慢慢萎縮，但若是有生育打算的女性，或是出現身體不適影響生活品質時，就會建議患者要至醫院檢查並治療，才能盡快恢復良好的生活品質。
資料來源：健康醫療網 肌瘤導致不孕 醫籲：積極治療現生機
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