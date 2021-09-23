特企／張齡予攜保養精品「蓓朵娜」致力公益助弱勢女性！

最有愛心的漂亮主播「張齡予」人美心更美！於今(16)日化身一日公益彩妝師大使， 邀請大家一起用化妝包裝滿愛心!攜手中華民國展業教育協會、效率保養專家「蓓朵娜」與免費物資共享社群平台「GC贈物網」共同合作，為弱勢女性族群發聲，幫助她們內在外在一樣美！張齡予表示：「一次偶然的機會與中華民國展業教育協會認識，對於幫助很多艱苦處境的婦女的理念相當認同，便開始尋找相同理念的保養彩妝品牌，這個理念與蓓朵娜一拍即合，一起合作帶領弱勢女性族群找回自己的自信與色彩。」主播的工作相當快速且即時性，在自我時間掌控上也相當追求效率，使用蓓朵娜彩妝，只要不到三分鐘就能隨時有好氣色自帶主播光！張齡予期望：「因為使用蓓朵娜的快速上妝經驗，希望能將簡單快速的美麗，帶給特殊境遇婦女們自信與更好的自己。不要因為忙碌生活就放棄妝扮自己！」





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中華民國展業教育協會自2015年9月舉辦第一場公益彩妝，至今已累計舉辦29場次，服務近2000位特殊境遇婦女，包含受暴、身心障礙、新住民、外籍移工、長期照顧者等不同特境婦女，服務足跡走過北中南各地，期盼能透過公益彩妝走遍台灣。這次透過張齡予牽線與蓓朵娜和贈物網合作，希望大家更多加關注弱勢女性族群議題，幫助他們在生活壓力中也能放鬆做自己。





在今天活動中邀請了四位不同境遇的女性，張齡予發揮主播專長，一邊為她們上妝一邊同步進行訪問聊天，與她們聊聊屬於自己的堅強人生故事。志工彩妝師小荳Sunya：「自己從事造型工作二十多年，投入公益彩妝服務也四年多，參加公益彩妝活動看見彩妝對人產生的影響，即便是看不見的視障者，仍可在化妝過程中因感受到變化而獲得快樂。」而28歲的Seina自幼罹患脊髓性肌肉萎縮症，行動肢體受限不便，即便如此無法很順利完整的化妝，仍不影響 Seina愛漂亮的心。「謝謝彩妝活動能了解更多很棒的商品，幫助她快速容易 畫好漂亮的妝，學習到了把妝化更好的方法。」彩妝完成後，主持人訪問四位 實際體驗今日快速彩妝的感受，她們對於主播的成果巧手相當驚艷!看見完全 不一樣的自己，內心有著豐富的感動與滿足感!希望之後也可以靠著自己雙手，化出有著以往不曾有過的美麗，從彩妝得到更多面對辛苦生活的力量。張齡予也表示未來要多參加活動並幫助特殊境遇婦女，公益彩妝可能是她們每年唯一一天最美麗的時刻。





而對於本次公益彩妝活動，蓓朵娜將9/16~9/21（中秋連假區間），彩妝系列七大商品銷售營收淨利，全數捐贈予中華民國展業教育協會。歡迎想共盡一份心力的民眾至蓓朵娜官網彩妝系列商品，包含：蓓朵娜璀璨系列唇膏、鑽石發光氣墊粉餅、1.8光圈柔焦蜜粉、光漾體感潤唇膏、臻愛雙效卸妝露、清淨高效防曬乳、胺基酸深層洗卸潔顏慕斯。同時蓓朵娜也拋磚引玉，同步捐贈總市價超過30萬的彩妝商品（鑽石發光氣墊粉餅100個與璀璨系列唇膏200個），提供『贈物網』媒合特殊境遇的婦女免費索取。