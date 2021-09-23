女時薪僅1百！壽司店老闆「1理由」拒給最低工資　網看傻

目前最低時薪已調漲到160元，不過，近日卻有一名女網友透露，自己在壽司店兼職工作，但時薪只有100元，因為老闆認為「要學習所以不能給160元」，這讓她不禁質疑「合理嗎？」便發文詢問大家看法，對此，許多網友紛紛直呼「不合理，甚至違法了。」

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，自己兼職工作的內容是製作夀司，一條龍從製作、販售、結帳到清潔，當初即時通應徵內容是時薪160-200元，傳履歷面試才告知因為要學習所以不能給160元，並只給她100元的時薪，不過，老闆也表示視能力會再調薪，所以她就答應上班了。

而原PO在工作兩個星期後發現，其實不是一、兩個月就會真的調薪，或許得等上半年之後，她並困惑地請益各位廢友「這樣的工作還能繼續嗎？這是學徒的價錢？時薪100元合理嗎？」

▲一名女網友透露，自己在壽司店兼職，但時薪卻只有100元，因為老闆認為「要學習所以不能給160元」，這讓她不禁質疑「合理嗎？」便聞聞詢問網有看法。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

此文一出，網友全都看傻了，紛紛直呼「不合理，可檢舉」、「不合理，就算是試用期一樣要按照法定的最低時薪給薪...」「可以投訴喔！當你踏進去第一天就要給基本工資了」、「不合理啊！薪資明細拿著，建議可以上勞工局，給他一個機會反省，他付出的會更多」、「基本工資就是最低工資了，即便是學徒，也是最低160起算」、「外面隨便一個外籍勞工都比你時薪100還多」、「阿就違法！在那裡扯合理不合理？生意做不下去就收起來，請什麼學徒」、「管你學不學徒，最低工資時薪160就這樣廢話不多說。」