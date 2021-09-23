女時薪僅1百！壽司店老闆「1理由」拒給最低工資 網看傻
目前最低時薪已調漲到160元，不過，近日卻有一名女網友透露，自己在壽司店兼職工作，但時薪只有100元，因為老闆認為「要學習所以不能給160元」，這讓她不禁質疑「合理嗎？」便發文詢問大家看法，對此，許多網友紛紛直呼「不合理，甚至違法了。」
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 14:04:04
原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，自己兼職工作的內容是製作夀司，一條龍從製作、販售、結帳到清潔，當初即時通應徵內容是時薪160-200元，傳履歷面試才告知因為要學習所以不能給160元，並只給她100元的時薪，不過，老闆也表示視能力會再調薪，所以她就答應上班了。
而原PO在工作兩個星期後發現，其實不是一、兩個月就會真的調薪，或許得等上半年之後，她並困惑地請益各位廢友「這樣的工作還能繼續嗎？這是學徒的價錢？時薪100元合理嗎？」
此文一出，網友全都看傻了，紛紛直呼「不合理，可檢舉」、「不合理，就算是試用期一樣要按照法定的最低時薪給薪...」「可以投訴喔！當你踏進去第一天就要給基本工資了」、「不合理啊！薪資明細拿著，建議可以上勞工局，給他一個機會反省，他付出的會更多」、「基本工資就是最低工資了，即便是學徒，也是最低160起算」、「外面隨便一個外籍勞工都比你時薪100還多」、「阿就違法！在那裡扯合理不合理？生意做不下去就收起來，請什麼學徒」、「管你學不學徒，最低工資時薪160就這樣廢話不多說。」
事實上，根據勞動基準法第21條規定，工資由勞僱雙方議定之，但不得低於基本工資上開規定旨在保障勞工基本生活並維持其購買能力，對於工資在基本工資數額邊緣的弱勢勞工，尤其重要，現行基本工資每月為新台幣（以下同）24000元，每小時基本工資為160元。另外，若有雇主訂定的薪資低於基本工資，則依勞動基準法第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，對雇主處新台幣2萬元以上1百萬元以下罰鍰，且將公布事業單位或業主名稱及負責人姓名，而若雇主未於限期內改善，應按次處罰。（編輯：許苡晴）