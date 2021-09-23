澳洲有意租潛艦應急　美國前海軍部長：不可行

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澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，曾於2017至2019年間擔任美國海軍部部長（Secretary of the Navy）的史賓塞（Richard Spencer）指出，在未有任何國家向澳洲「開火」前，美國不大可能讓澳洲租用潛艦。
史賓塞解釋，由於供應鏈中斷，即使美國安排全新現貨潛艦提供澳洲，也至少第5年後才能組裝完成。
史賓塞估計，美國的現役潛艦全都負有任務，現時沒有多餘的潛艦可出租澳洲。
至於澳洲考慮向美國租用經過翻修的退役潛艇，史賓塞表示，實際上不可行，因為一艘潛艇之所以退役，往往是因為它已出現安全問題。
史賓塞並且表示驚訝，因為美國「國際武器貿易條例」（International Traffic in Arms Regulations）有關限制核動力潛艦技術輸出的條文仍然有效，卻承諾向澳洲提供核動力潛艦技術支援。
但史賓塞補充，由於澳洲面對中國軍事威脅，若情況變得危急，美國將會確保澳洲擁有一支足夠實力的潛艦艦隊。他指出，如果有其他國家與澳洲「開火」，美國將「可能會採取任何做法」回應。
史賓塞提醒，澳洲首先必須針對核動力潛艦建造岸邊的停泊、維修和保固設備，這至少要3年才能完成；在完成相關工程前，單單要停泊核動力潛艦，就將會是一大難題。（編輯：馮昭）1100923