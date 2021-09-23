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澳洲有意租潛艦應急　美國前海軍部長：不可行

▲澳洲媒體報導，美國前海軍部部長史賓塞表示，除非有其他國家向澳洲「開火」，否則美國不大可能出租潛艦給澳洲應急。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲媒體報導，美國前海軍部部長史賓塞表示，除非有其他國家向澳洲「開火」，否則美國不大可能出租潛艦給澳洲應急。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-23 12:49:22

（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲媒體今天報導，美國前海軍部部長史賓塞表示，除非有其他國家向澳洲「開火」，否則美國不大可能出租潛艦給澳洲應急。

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澳洲面對中國急速軍事擴張，美、英將在AUKUS防衛聯盟架構下，協助澳洲建造8艘核動力潛艦；不過，有關潛艦艦隊要等到2040年才開始陸續服役。在這段國防空窗期，澳洲有意先向盟國租用潛艦應急。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，曾於2017至2019年間擔任美國海軍部部長（Secretary of the Navy）的史賓塞（Richard Spencer）指出，在未有任何國家向澳洲「開火」前，美國不大可能讓澳洲租用潛艦。

史賓塞解釋，由於供應鏈中斷，即使美國安排全新現貨潛艦提供澳洲，也至少第5年後才能組裝完成。

史賓塞估計，美國的現役潛艦全都負有任務，現時沒有多餘的潛艦可出租澳洲。

至於澳洲考慮向美國租用經過翻修的退役潛艇，史賓塞表示，實際上不可行，因為一艘潛艇之所以退役，往往是因為它已出現安全問題。

史賓塞並且表示驚訝，因為美國「國際武器貿易條例」（International Traffic in Arms Regulations）有關限制核動力潛艦技術輸出的條文仍然有效，卻承諾向澳洲提供核動力潛艦技術支援。

但史賓塞補充，由於澳洲面對中國軍事威脅，若情況變得危急，美國將會確保澳洲擁有一支足夠實力的潛艦艦隊。他指出，如果有其他國家與澳洲「開火」，美國將「可能會採取任何做法」回應。

史賓塞提醒，澳洲首先必須針對核動力潛艦建造岸邊的停泊、維修和保固設備，這至少要3年才能完成；在完成相關工程前，單單要停泊核動力潛艦，就將會是一大難題。（編輯：馮昭）1100923

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