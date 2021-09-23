想要末日前的狂歡？《夢中沒有情人》不如「作個好夢」
小時候做了惡夢哭著醒來，長輩往往會這麼安慰「夢和現實是相反的啦」。但當有人喋喋不休說著不切實際的想法和計畫時，身邊的人則會建議他「洗洗睡，夢裡什麼都有」。夢，一向是人們樂此不疲的話題，每個人似乎都說得出那麼一、兩個，無論過了多久、遺忘了多少細節，始終就是難以忘懷的夢境。正因為現實中不可能實現，所以才稱之為夢。但如果有一天，夢真的成為苦悶人生的萬用解方，那這個世界會變成什麼樣子？帶著這樣的疑問，於是作者寫下了《夢中沒有情人》。
生活中心/綜合報導
2021-09-23 12:24:58｜2021-09-23 14:18:16
作者指出，以夢境為題材的作品不少，而且往往都能充分體現創作者的想像力。創作一個關於夢的故事，再光怪陸離的情節似乎都是被允許的，畢竟夢境本就是現實世界中唯一高調存在的奇幻。但就某方面而言，《夢中沒有情人》卻是一個非常寫實的愛情故事。
其中故事內有著一顆喚醒睡美人的助眠藥「擁夜」，讓成千上萬人獲得主宰夢境的掌控權，只要服下就能隨心所欲地作夢。從此夢境不再曲折離奇，惡夢也徹底遠離了人們的生活。現實的渴望湧進夢中，以最直白的方式一一兌現。而那些錯過的、得不到的愛情，也在夢裡得到應許。
故事圍繞著一對昔日戀人展開，分手後他們不約而同失眠，但選擇用不同方式度過不眠夜。主動提分手的男孩透過工作麻痺自己，研發出一款電子刺青「夢迴」，能記錄及無限次回放夢境。而被分手的女孩則開始服用擁夜，再次夢見多年前的那個陌生男人，並在夢中實現自己的理想愛情。那個有如捕夢網般的男人撿起她破碎的心，成為她的浮木。
然而，這個故事就如同裹了糖衣的擁夜，甜膩化開後便是苦澀。一樁震驚社會的兇殺案因擁夜的副作用而起，將擁夜重新列為管制藥品似乎勢在必行。《夢中沒有情人》打造了一個完美的理想愛情，當現實逼得你不得不從夢中醒來，該怎麼決定呢？
原文授權轉載自「鏡文學」文/官觀
《夢中沒有情人》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請
beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗