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在台灣，偏頭痛盛行率為9.1%，相當於近10人就有1人受偏頭痛所苦，推估目前約有180-200萬人深受其害，偏頭痛是一種腦部的原發性疾病，屬於一種神經血管性頭痛，每次頭痛持續4-72小時，且具如同脈搏一般跳動的抽動、單側或雙側、中重度頭痛、一般日常活動會加劇頭痛，以上4項符合2項以上，並同時伴隨噁心、嘔吐、畏光且怕吵等症狀，即可能是偏頭痛。
慢性偏頭痛 止痛藥緩解有難度
但是有許多人頭痛會採取吃止痛藥的方式，但是急性止痛藥物每週不能超過2天，每月不得超過8天，否則可能造成反效果，並引起藥物的過度使用性頭痛。陳韋達指出，治療偏頭痛可以分為止痛藥物及預防性藥物兩大類型，如果頭痛發作頻率每月15天以上，且有8天具偏頭痛特徵，並持續3個月以上，則要多加留意，偏頭痛很可能已經進展成「慢性偏頭痛」，此時僅靠止痛藥並無法緩解頭痛，甚至可能會加劇頭痛，慢性偏頭痛必須透過預防性治療，來減緩頭痛頻率，達到預防的效果。
偏頭痛如何緩解 採用預防性藥物
慢性偏頭痛的預防性治療藥物包括口服、針劑藥物，必須定期使用，減緩頭痛頻率，如果當頭痛嚴重生活或經常發作、且無法以一般止痛藥控制時，經醫師評估可使用預防性治療時機。
1. 反覆偏頭痛發作，明顯影響病患的生活品質或日常活動。且已經排除誘發因素，妥善使用急性治療藥物和改善生活型態。
2. 頻繁偏頭痛發作，次數超過每月4次有進展成慢性偏頭痛的可能。
3. 急性止痛藥物治療失敗、使用禁忌或使用過量者。
4. 病患個人意願，想要盡可能減少發作次數。
5. 特殊形式偏頭痛發作，如偏癱偏頭痛、腦幹預兆偏頭痛、過長或令人不適的預兆期、偏頭痛腦梗塞等。
偏頭痛是疾病 疼痛需及時治療
陳韋達強調偏頭痛是一種疾病，不少人會誤以為偏頭痛只是症狀，輕忽治療的重要性，讓疾病持續惡化，如果每週頭痛超過1次要看神經內科、每週服用止痛藥超過2天以上恐令頭痛惡化、預防性頭痛更要運動、紓壓、預防性藥物3招，可尋求專業醫師的協助，遠離頭痛人生。
資料來源：健康醫療網 偏頭痛是什麼 它只是比較嚴重的頭痛嗎？
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