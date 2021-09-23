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佛系綁定五倍券　加碼額滿還是有好康

▲五倍券開放數位綁定，即使多數加碼優惠額滿，還是比領取實體券優惠。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲五倍券開放數位綁定，即使多數加碼優惠額滿，還是比領取實體券優惠。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者張志康/綜合報導

2021-09-23 12:48:36

政府自昨（22）日上午9時開放綁定數位五倍券，但甫開放就接連發生五倍券平台當機、限流，以及各銀行及行動支付限流無法綁定的狀況。從昨日中午到晚間，各銀行及行動支付先前允諾的加碼優惠，大多已經額滿。

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隨著各銀行及行動支付的優惠額滿，民眾還有必要綁定數位五倍券嗎？其實是有的。

一般來說綁定數位五倍券的誘因，大多在於銀行業者及行動支付業者提供的加碼優惠。舉例來說，昨日中午左右便已額滿的悠遊付，便提供限量1萬份的「5,000元振興禮包現金回饋券」。但其實也有不少業者提供不限量的優惠。

首先，截至今日中午為止，綁定數位五倍券的人數僅有250萬人，若無意外，今日之內綁定數位五倍券，還有機會可以免抽獎，就能領取經濟部提供的「好食券」。

其次，若你綁定的是信用卡，不少銀行都會針對綁定五倍券的信用卡刷卡消費提供額外的回饋。舉例來說，第一銀行提供單筆分期的抽獎機會，最大獎可獲得5000元的刷卡金。另外，中國信託也提供特定通路刷卡消費可獲15%回饋。國泰世華銀行則是結果該行的優惠App，提供禮包及點數回饋。相較起來，綁定數位五倍券，仍然比領用實體券更為優惠。

至於綁定行動支付的民眾，也可以在各行動支付官網，發現各種不限量的優惠活動。以公股銀行力推的台灣pay來說，便提供最高20%的回饋，還可以參加抽獎，有機會抽到101萬元的最大獎。橘子支付也提供全通路10%零用金回饋，還有機會抽中iPhone13。

整體來說，民眾只要選擇自己常用的信用卡及行動支付，就可以享有較實體券更多的回饋及優惠。

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