佛系綁定五倍券　加碼額滿還是有好康

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一般來說綁定數位五倍券的誘因，大多在於銀行業者及行動支付業者提供的加碼優惠。舉例來說，昨日中午左右便已額滿的悠遊付，便提供限量1萬份的「5,000元振興禮包現金回饋券」。但其實也有不少業者提供不限量的優惠。
首先，截至今日中午為止，綁定數位五倍券的人數僅有250萬人，若無意外，今日之內綁定數位五倍券，還有機會可以免抽獎，就能領取經濟部提供的「好食券」。
其次，若你綁定的是信用卡，不少銀行都會針對綁定五倍券的信用卡刷卡消費提供額外的回饋。舉例來說，第一銀行提供單筆分期的抽獎機會，最大獎可獲得5000元的刷卡金。另外，中國信託也提供特定通路刷卡消費可獲15%回饋。國泰世華銀行則是結果該行的優惠App，提供禮包及點數回饋。相較起來，綁定數位五倍券，仍然比領用實體券更為優惠。
至於綁定行動支付的民眾，也可以在各行動支付官網，發現各種不限量的優惠活動。以公股銀行力推的台灣pay來說，便提供最高20%的回饋，還可以參加抽獎，有機會抽到101萬元的最大獎。橘子支付也提供全通路10%零用金回饋，還有機會抽中iPhone13。
整體來說，民眾只要選擇自己常用的信用卡及行動支付，就可以享有較實體券更多的回饋及優惠。