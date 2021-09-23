桃園視察BNT接種　林百科：相信下一批疫苗很快會到台灣

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鄭文燦表示，桃園市接種意願為全國第一，高達97%的同學有填寫疫苗接種同意書，想請各級學校做好衛教，讓大家知道疫苗的安全性、有效性與提升保護力的作用，疫苗產生之副作用也要觀察，學生若身體不適可以請1至3天的疫苗假，不算曠課。
鄭文燦說，今天特別邀請德國經濟辦事處林百科處長，也感謝德國在台協會處長王子陶與林百科處長支持，在今年疫情爆發的時候，特別表達德方願意支持台灣購買BNT疫苗計畫，日前也陪同會長與處長晉見總統蔡英文，雖然相關交涉過程比較曲折，但德方始終表達支持台灣購買BNT疫苗的構想，日前透過鴻海、台積電與慈濟基金會，購買1千5百萬劑BNT疫苗，相信對於防疫工作，提升疫苗覆蓋率都有很大幫助。
林百科處長也透過翻譯說，感謝鄭文燦市長邀請參加視察，可以看到桃園高中生施打情形，同時也非常樂見BNT疫苗是能讓台灣青少年施打疫苗的唯一一款，如果可以提升施打率，應該能很快解除危機，回到疫情之前的常態。林百科強調，他知道台灣一直在申請BNT疫苗採購，相信很快下一批疫苗就會來到台灣。所以也非常開心在桃園看到這麼高的施打率，德經處這邊也會不斷提供資源給台灣桃園這邊所有的朋友們。
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