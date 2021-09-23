立陶宛再贈疫苗　民進黨：熱愛自由的國家互相關照

對於立陶宛政府宣布將捐贈台灣第二批23.59萬劑AZ疫苗，3個月內2度贈台將近26萬劑疫苗，民主進步黨發言人謝佩芬今（23）日表示，民進黨誠摯感謝立陶宛的友誼支持，兩國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。

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謝佩芬說，立陶宛是今年6月率先捐贈台灣疫苗的歐洲國家，當時立陶宛外交部長蘭柏吉（Gabrielius Landsbergis）特別推文表示，儘管數量有限，但立陶宛「與台灣人團結一致對抗疫情」，且「熱愛自由的人應該互相關照」。本次再度捐贈台灣疫苗，立陶宛總理希莫妮特（Ingrida Šimonytė）更強調，面臨依然嚴峻的國際疫情，全球團結共同抗疫至關重要。此些發言皆充分反映了兩國相互扶持的情誼。

謝佩芬進一步說，立陶宛近來因決定與台灣深化關係而一再遭中國以政治、經濟等手段制裁。然而立陶宛不懼打壓與霸凌，堅持與民主夥伴台灣繼續交流，兩國更將在年底前互設代表處。民進黨誠摯感謝立陶宛對台灣的友誼與支持，期待提升雙方在各領域的交流合作，深化台立兩國人民真摯的友誼。

總統府發言人張惇涵22日晚間則表示，總統府由衷且誠摯感謝立陶宛政府再度展現對台灣的堅定支持，相信台灣人民也再次深受感動。波羅的海雖距離台灣遙遠，但民主夥伴互相扶持的溫暖，讓彼此的情誼沒有距離。

張惇涵表示，這是繼7月底立陶宛捐贈2萬劑的疫苗抵台後，立陶宛政府再次宣布捐贈台灣疫苗。這再次證明，立陶宛熱愛民主、支持民主夥伴的力量，溫暖而強大。而我們也深信，民主夥伴間「善的循環」，一定能攜手共渡疫情挑戰。

張惇涵表示，我國政府相關部門也將持續與立陶宛政府密切聯繫，進行後續工作事宜。台灣也會在共享民主、自由、人權等價值基礎上，持續強化雙方在各項領域的合作關係，並共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量。

行政院發言人羅秉成22日晚間也代表政府表達由衷感謝。他表示，此一善行義舉將加速我國疫苗的覆蓋率，為台灣防疫提供莫大助力。

羅秉成指出，立陶宛政府不僅僅在防疫上提供臺灣物質上的幫助，也將在今年年底前與台灣互設代表處，以實際行動力挺台灣，未來政府也將在經貿、產業及科技等領域與立陶宛政府相互合作，持續深化兩國關係。