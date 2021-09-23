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第十期疫苗將有BNT　莊人祥：若足夠會開放64歲以下年齡

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-23 15:11:43

根據媒體報導，明（23）日傳聞將會有新一批BNT疫苗到貨。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，只要有確定，就會再跟各界說明；至於到貨後，預計會開第十期疫苗預約。

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莊人祥表示，有關BNT疫苗到貨問題，如果確定後會再跟各界說明，等到陸續到貨後，會再檢驗封緘，等到能配送給地方時，會再開第十期疫苗預約，預計是會往第九類開放，之後評估疫苗量後，會繼續往下開放到64歲以下的年齡層。

另針對未來全年齡接種防疫政策，莊人祥指出，明年與後年預計採購3500萬劑莫德納疫苗，也持續洽詢BNT疫苗；其實不只BNT有在做兒童疫苗的臨床試驗，莫德納也正在進行；目前其實莫德納也能打到12歲以上的民眾，只是目前國內德納疫苗還是以打第二劑為主，所以現階段暫不開放青少年接種。

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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