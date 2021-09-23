第十期疫苗將有BNT 莊人祥：若足夠會開放64歲以下年齡
根據媒體報導，明（23）日傳聞將會有新一批BNT疫苗到貨。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，只要有確定，就會再跟各界說明；至於到貨後，預計會開第十期疫苗預約。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-23 15:11:43
莊人祥表示，有關BNT疫苗到貨問題，如果確定後會再跟各界說明，等到陸續到貨後，會再檢驗封緘，等到能配送給地方時，會再開第十期疫苗預約，預計是會往第九類開放，之後評估疫苗量後，會繼續往下開放到64歲以下的年齡層。
另針對未來全年齡接種防疫政策，莊人祥指出，明年與後年預計採購3500萬劑莫德納疫苗，也持續洽詢BNT疫苗；其實不只BNT有在做兒童疫苗的臨床試驗，莫德納也正在進行；目前其實莫德納也能打到12歲以上的民眾，只是目前國內德納疫苗還是以打第二劑為主，所以現階段暫不開放青少年接種。
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