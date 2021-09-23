每2人就有1人打過疫苗！國內接種人口正式突破5成

隨著採購疫苗陸續到貨，國內疫苗接種人口涵蓋率持續上升。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）表示，昨日共接種17萬6799劑，截至目前為止，國內疫苗接種人口涵蓋率達到50.16％。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-23 15:21:50
莊人祥指出，昨日COVID-19疫苗接種17萬6799劑，其中AstraZeneca接種14萬3429劑，Moderna接種2萬3862劑，高端接種686劑，BioNTech接種8822劑。
莊人祥表示，截至目前為止，COVID-19疫苗全國累計接種1358萬9767劑，其中AstraZeneca接種902萬6048劑、Moderna接種383萬1689劑、高端接種72萬3208劑、BioNTech接種8822劑；COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達到50.16％，劑次人口比為57.95（劑／每百人）。
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