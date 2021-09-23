COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

每2人就有1人打過疫苗！國內接種人口正式突破5成

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-23 15:21:50

隨著採購疫苗陸續到貨，國內疫苗接種人口涵蓋率持續上升。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（23）表示，昨日共接種17萬6799劑，截至目前為止，國內疫苗接種人口涵蓋率達到50.16％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥指出，昨日COVID-19疫苗接種17萬6799劑，其中AstraZeneca接種14萬3429劑，Moderna接種2萬3862劑，高端接種686劑，BioNTech接種8822劑。

莊人祥表示，截至目前為止，COVID-19疫苗全國累計接種1358萬9767劑，其中AstraZeneca接種902萬6048劑、Moderna接種383萬1689劑、高端接種72萬3208劑、BioNTech接種8822劑；COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達到50.16％，劑次人口比為57.95（劑／每百人）。

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀