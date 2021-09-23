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二級鬆綁關鍵在它！羅一鈞：不明感染源越少越可能降級

▲隨著國內疫情逐漸趨緩，各界關注疫情二級警戒是否降級。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
▲隨著國內疫情逐漸趨緩，各界關注疫情二級警戒是否降級。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-23 15:58:54

隨著本土疫情逐漸趨緩，各界相當關注疫情二級警戒是否會再度鬆綁甚至降級。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（23）回應，主要仍是要看疫情變化，但隨著不明感染源個案逐漸減少，那降級的機會就更高。

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對於未來二級警戒放寬會有那些措施，羅一鈞表示，目前在二級警戒當中，針對室內外人數還是有一定的人數限制，未來還是有調整空間，或是針對禁止的行業類別也可能會做調整，但這還是要看疫情變化；現階段本土確診雖然少，但境外移入仍很多，在有邊境的壓力下，要隨時警戒不能鬆懈，以免境外導致本土群聚發生。

另針對未來八大行業是否開放，羅一鈞稱，針對目前還列在禁止或關閉的產業場所，包含KTV、電子遊藝等相關場所，他們的主管機關經濟部已陸續制定指引，並送到指揮中心審核，希望透過適度的防疫，能有條件的開放。

羅一鈞強調，指揮中心會審酌全國民眾疫苗接種涵蓋率的情形，在有條件管理之下，思考如何在特定場所真正落實防疫，畢竟這些場所都是密閉空間，如何確實管理大家能把口罩帶好、並保持社交距離等等，這些都是審核的重要部分，如果有進一步審核情形，會再跟外界報告。

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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