二級鬆綁關鍵在它！羅一鈞：不明感染源越少越可能降級
隨著本土疫情逐漸趨緩，各界相當關注疫情二級警戒是否會再度鬆綁甚至降級。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（23）回應，主要仍是要看疫情變化，但隨著不明感染源個案逐漸減少，那降級的機會就更高。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-23 15:58:54
對於未來二級警戒放寬會有那些措施，羅一鈞表示，目前在二級警戒當中，針對室內外人數還是有一定的人數限制，未來還是有調整空間，或是針對禁止的行業類別也可能會做調整，但這還是要看疫情變化；現階段本土確診雖然少，但境外移入仍很多，在有邊境的壓力下，要隨時警戒不能鬆懈，以免境外導致本土群聚發生。
另針對未來八大行業是否開放，羅一鈞稱，針對目前還列在禁止或關閉的產業場所，包含KTV、電子遊藝等相關場所，他們的主管機關經濟部已陸續制定指引，並送到指揮中心審核，希望透過適度的防疫，能有條件的開放。
羅一鈞強調，指揮中心會審酌全國民眾疫苗接種涵蓋率的情形，在有條件管理之下，思考如何在特定場所真正落實防疫，畢竟這些場所都是密閉空間，如何確實管理大家能把口罩帶好、並保持社交距離等等，這些都是審核的重要部分，如果有進一步審核情形，會再跟外界報告。
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