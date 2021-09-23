移工換工作遭索「買工費」　林楚茵籲勞動部查緝違法仲介

近來有諸多民眾及多位移工陳情，指出現無良仲介收取買工費情形，金額從幾千至數萬不等，引發各界關注。民進黨立委林楚茵、洪申翰與賴品妤今（23）日共同召開記者會，拿出證據要求勞動部正視買工費成變相奴隸交易之問題，盼避免台灣成為奴工之島。

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林楚茵於記者會中拿出陳情民眾對話截圖，截圖中可見，印尼移工表示，「（原）仲介跟我要2萬5」，雖然新仲介回覆，「我們沒有跟移工收費」，但移工為轉職仍答應付錢；另還有越南移工拿不到聘雇文件，遭原仲介嗆「拿1萬元來才給文件」的情況，而移工為轉職，缺工公司為搶人，最後仍會付錢。林楚茵表示，今年5月疫情起的暫緩移工入境措施仍未鬆綁，國內缺工未解，衍生的買工費問題會日漸嚴重。

洪申翰則說，移工難以自行取得這些文件，雇主又被仲介用各種方式屏蔽掉應該知道的資訊，就會造成仲介有機會可以去收高額買工費。他再次要求勞動部，應該要讓移工自己可以線上申請與下載列印這些文件，像是聘僱許可函以及廢聘函，以及加強查緝收取買工費的無良仲介，不要再讓雇主和移工被這些無良仲介一再的勒索威脅。

賴品妤則要求，勞動部須檢討如何簡化移工轉換雇主相關流程，儘速建置多國語言的網路資訊平台，讓移工轉換雇主時，可直接在官方網站查訊或下載原有聘僱文件，並讓新雇主可以此資訊向地方勞政機關報備，避免部份不肖仲介憑藉資訊落差，誆騙移工或雇主以謀取不當所得。

依《就業服務法》 及《私立就業服務機構收費項目及金額標準》規定，仲介只能向轉職移工收取每月1500元至1800元的「服務費」，收取額外費用可裁罰買工費10至20倍的罰鍰，且最重可廢止設立許可；但勞動部回函表示，近三年僅11件買工費申訴及4件裁罰，認為問題不嚴重。林楚茵指出，僅1次陳情就有10餘案件，相當於近3年勞動部所接申訴案量，顯見買工費問題黑數確實存在，也代表勞動部在查緝和開罰上怠惰。

勞動部勞動力發展署副署長林宏德回應，勞動部有許多地方需要改進，除透過LINE推播等持續宣導買工費為違法外，並在明年初新增系統，讓移工可直接查詢相關文件。

林楚茵直言，勞動部仍舊消極面對問題，但如此怠惰只是讓移工勞動環境持續惡化，但移工被多收的買工費，最終仍會轉嫁到新雇主、也就是台灣民眾身上。此外，違法行為的積非成是，已經讓合法仲介難以運作，更讓好仲介也受批評。

林楚茵要求勞動部應大力查緝違法仲介業者，根絕外籍移工長期受剝削的問題，並通盤檢討移工轉換雇主的流程，以保障移工合法權益，莫讓台灣成為奴工之島。