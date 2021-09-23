台灣申請入CPTPP經濟成長加2%　恐衝擊農業與汽車零組件

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目前CPTPP共有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國，總人口約5億，約占全球7%；總經濟規模逾11兆美元，約占全球13.1%，貿易值占台灣貿易總值超過24%，其中，紐西蘭為文件存放國，日本今年則為輪值主席國。
鄧振中表示，CPTPP的涵蓋範圍較世界貿易組織（WTO）來的廣泛，從電子商務、競爭政策、勞工、環境保護、中小企業都有，未來勢必是引導國際規範的重要力量，台灣幾年來積極修法、爭取各國支持、與國內業者溝通，為加入做足準備。
「衡量所有情況以後，現在是（遞出申請）的最好時機點」，推動參加CPTPP是繼WTO後，最重要的一個經貿行為，而台灣當然是一個主權國家，但申請名稱沿用參與各項經貿組織的「台澎金馬個別關稅領域」，爭議最少。
鄧振中說明，申請書由駐紐西蘭代表昨天親自送達紐西蘭外交貿易部，根據協定，紐西蘭收到入會國的申請書後，要立刻轉給其他會員國。
下一步就是台灣與各國展開雙邊諮商，待申請國的入會案在部長會議獲得同意後，就會成立談判工作小組，進入正式談判，完成且被採認後，就是CPTPP的一員，鄧振中說，期望加入後能帶給企業更多商機、增加國內就業機會、提升更高國民所得。
鄧振中表示，各國關切的議題不同，入會時程難以預測，而台灣一直與人為善，樂於互助合作，也是台灣的優勢，「我們會秉持著盡量努力、儘速參加原則」，目前新申請案共有英國、中國及台灣3案。
英國在今年2月提出申請，中國在本月16日也正式提出，鄧振中坦言，若中國先入會，「台灣的入會案當然會有相當風險」，不過，CPTPP談的是各國體制、開放程度以及是否願意遵守協定內容。
鄧振中認為，台灣與中國體制截然不同，台灣具備完整的市場經濟、擁有民主法治基礎，法規透明、尊重私人財產權，審查應著重在能否符合入會規範，不應把2個案子牽連在一起。
然而，在與各會員國展開諮商時，台灣將面臨首要挑戰：是否開放日本福島5縣食品。鄧振中坦言，若日方有要求，「我們當然需要面對與處理」，但他也保證，台灣政府會在「國民健康維護」、「依據科學根據」以及「依據國際規範」3原則下，與日方共同找出因應之道。
鄧振中說，美國22日已解除日本核災區食品進口禁令，會作為跟日方交涉、談判的參考。
龔明鑫則分析入會與否的正負面效應，他說，若南韓、泰國、印尼、菲律賓等國都加入CPTPP，台灣被屏除在外，將對經濟帶來負面衝擊，推估達0.56%，石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學、金屬跟建材等產業將面臨關稅障礙，產值與出口會受到影響，不僅如此，服務業恐要在境外實施，也對台灣不利。
若能加入CPTPP，經濟效益就會顯現，初估超過2%，不過，農業、汽車零組件等相關產業會受到較大衝擊；王美花表示，一直進行滾動檢討及與產業溝通，會按照最新數據來評估。
陳吉仲則舉日本與越南為例，指2國加入後的零關稅期程高達16年至21年，這段期間能進行產業結構調整，同時保留部分產品要課稅，未來將以日本與越南模式作為與各會員國談判基礎，保護該保護的產業。