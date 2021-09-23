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一名55歲男性，因工作需常常操作大型機具，長期下來導致肩關節活動疼痛、手臂外展角度受限，但仍每天忍痛上工，直到某次受不了就醫檢查，確診為五十肩。徐瑋璟醫師指出，所幸經由肩關節囊擴張術及中醫針灸治療後，患者不僅感到手臂鬆了不少，還可以繞到背後，逐漸找回正常生活，也能不用再忍痛上班。
肩關節囊擴張術治療 注射食鹽水將肩關節撐開
徐瑋璟醫師提及，治療五十肩，通常會先採以消炎止痛藥、物理治療等方式，治療後運用徒手技巧將沾黏處拉開，或藉由震波治療緩解肩膀疼痛，但若治療成效有限，則建議可採高解析度超音波導引進行肩關節囊擴張術治療，透過注射低濃度葡萄糖水、玻尿酸、生理食鹽水等方式，將肩關節撐開，達到改善疼痛與活動度的目的，多數患者接受每兩週注射一次，約3至6次療程，就能大幅改善症狀。
平時練習自主肩關節運動 降低五十肩復發
此外，除了藉由肩關節囊擴張術治療，也能配合中醫的針灸對症下藥，藉由針灸活血化瘀，刺入患部後，順著肌肉筋膜走向，慢慢分開沾黏的組織，有助於舒緩肩關節疼痛。脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌提醒，五十肩患者平時也可透過手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等自主肩關節運動，幫助減少反覆發作，擺脫症狀纏身。
資料來源：健康醫療網 55歲男因五十肩忍痛上班 中西醫合併治療恢復日常
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