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55歲男因五十肩忍痛上班　中西醫合併治療恢復日常

55歲男因五十肩忍痛上班　中西醫合併治療恢復日常
55歲男因五十肩忍痛上班　中西醫合併治療恢復日常

健康醫療網

2021-09-23 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】你也常感到肩關節疼痛，甚至因疼痛而致活動受限嗎？小心可能是沾黏性肩關節囊炎惹禍！亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健部醫師徐瑋璟表示，當肩關節囊及周圍軟組織發炎、纖維化時，就會使肩關節感到疼痛且活動幅度受限，因而降低肩膀活動，長期下來就會促使肩部肌肉逐漸萎縮，也就是俗稱的五十肩。

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肩關節囊擴張術加針灸　終於甩開五十肩病痛

一名55歲男性，因工作需常常操作大型機具，長期下來導致肩關節活動疼痛、手臂外展角度受限，但仍每天忍痛上工，直到某次受不了就醫檢查，確診為五十肩。徐瑋璟醫師指出，所幸經由肩關節囊擴張術及中醫針灸治療後，患者不僅感到手臂鬆了不少，還可以繞到背後，逐漸找回正常生活，也能不用再忍痛上班。

肩關節囊擴張術治療　注射食鹽水將肩關節撐開

徐瑋璟醫師提及，治療五十肩，通常會先採以消炎止痛藥、物理治療等方式，治療後運用徒手技巧將沾黏處拉開，或藉由震波治療緩解肩膀疼痛，但若治療成效有限，則建議可採高解析度超音波導引進行肩關節囊擴張術治療，透過注射低濃度葡萄糖水、玻尿酸、生理食鹽水等方式，將肩關節撐開，達到改善疼痛與活動度的目的，多數患者接受每兩週注射一次，約3至6次療程，就能大幅改善症狀。

平時練習自主肩關節運動　降低五十肩復發

此外，除了藉由肩關節囊擴張術治療，也能配合中醫的針灸對症下藥，藉由針灸活血化瘀，刺入患部後，順著肌肉筋膜走向，慢慢分開沾黏的組織，有助於舒緩肩關節疼痛。脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌提醒，五十肩患者平時也可透過手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等自主肩關節運動，幫助減少反覆發作，擺脫症狀纏身。



資料來源：健康醫療網 55歲男因五十肩忍痛上班　中西醫合併治療恢復日常

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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