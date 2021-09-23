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一名32歲王小姐，剖腹產順利生下第一胎後就開始母乳哺餵，原以為孩子天生會好好吸奶，讓奶水自然分泌，但產後沒幾天，不僅乳房腫脹一碰就痛，孩子也含乳不順，最後甚至乳頭破皮劇痛，雖曾找尋坊間泌乳師進行乳房按摩緩解，但很快又開始脹痛，產後兩週發現左邊乳房有硬塊且疼痛不適，排乳量也減少，後續更出現發燒、畏寒、全身痠痛等症狀，就醫檢查後確診為金黃色葡萄球菌感染所導致。
母乳無法有效移出 小心恐誘發乳腺炎
事實上，若能在早期乳房腫脹、乳腺阻塞時期積極移出乳汁，就能預防乳腺炎的發生。洪雅珊醫師提及，寶寶不正確含乳、乳汁無法有效移出、限制或延遲餵奶時間等都可能是造成乳腺阻塞原因，若發現乳腺阻塞時，第一時間應頻繁親餵不限次數和時間，且確保寶寶正確含乳吸吮，多變換親餵姿勢，並盡量讓孩子的下巴對準乳房硬塊處，親餵後再輕柔按摩硬塊並搭配正確手擠乳技巧排乳，最後再冷敷患處，若症狀仍未改善則建議就早就醫。
罹乳腺炎仍可哺乳 加速病情改善
治療上，若乳腺阻塞合併發燒畏寒、全身倦怠痠痛，就已是發生乳腺炎，這時就需採以抗生素及止痛消炎藥物緩解不適，同時也要持續頻繁餵奶移出奶水。洪雅珊醫師提醒，媽媽們也不用擔心有乳腺炎和服用藥物就不能餵奶的問題，其實醫師對哺乳媽媽開立處方藥物時皆會考慮藥物安全，因此大部分情況下不需停止餵奶，且若能在乳腺炎期間持續餵奶，反而能幫助加速病情改善。
資料來源：健康醫療網 乳腺炎沒有乳汁餵奶怎麼辦？ 專家授「如何避免惡化」
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