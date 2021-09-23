提升健保給付價值　賴清德：政府會公平規劃中長期改革

副總統賴清德今（23）日下午以錄影方式，為「投資健康・健保加值研討會」致詞。他表示，政府將會在公平合理原則下，規劃全民健保中長期改革計畫，改革健保給付及支付制度與健康照護體系，整合公共衛生體系與健保資源，以提升健保給付價值、醫療服務效率及品質。

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賴清德說，為了增進全體國民健康，避免國人因病而貧，因貧而病，1995年3月1日台灣正式開辦全民健保，這個劃時代醫療保險制度的建立，不僅讓台灣經濟弱勢民眾從此不用再為病痛所煩惱，而且也確立人人均能享有平等就醫的權利。實施26年來，國人滿意度高達9成，不但是國際稱羨的醫療保險制度，也是台灣的驕傲。

不過，賴清德說，全民健保實施26年來，隨著人口老化、科技進步，以及民眾對新藥、新科技的期待，健保藥費持續成長，除新藥外，慢性病、癌症與罕見疾病等用藥也持續增加。鑒於健保資源有限，如何在新醫療服務及新藥引進、藥品給付與藥價調整上，從需求端到供給端，都能夠達到平衡，並提升健保給付的效益，實為健保政策檢討的當務之急。

賴清德表示，所幸在全民挺健保的社會共識下，今年1月起健保費率從4.68%微幅調升至5.17%，但這只是健保維持永續經營的方法之一。未來政府部門仍然要妥善運用所收的保費，秉持健保核心價值，持續推動改革，善用科技、減少浪費、負擔公平，以提升品質。

賴清德說，尤其過去26年來，全民健保累積超過650億筆醫療申報資料及 23 億筆醫療影像資料，這個全球獨一無二的全人口巨量資料庫，不但使我國在COVID-19疫情期間追蹤病人接觸史和旅遊史，有效防堵病毒擴散，也有利於進行個人身分認證，推動口罩實名制。

賴清德說，展望未來，如何善用這個資料庫，輔以5G、AI、區塊鏈等高科技，進一步開放產學合作應用，發展智慧健康、精準醫療及科技防疫，不但將是維持健保永續經營的重要關鍵，更是台灣發展大健康產業的最佳利基。

賴清德表示，為使健保穩健經營，持續作為社會安定的力量，政府將會在公平合理原則下，規劃全民健保中長期改革計畫，改革健保給付及支付制度與健康照護體系，整合公共衛生體系與健保資源，以提升健保給付價值、醫療服務效率及品質等。

賴清德最後也說，不過所有改革，都需要和醫藥界及各民間團體代表充分溝通，取得社會共識後，才能進一步推動落實。他期待各位醫藥界及產官學研的專家學者，能夠腦力激盪、發揮創意，共同為投資健康、健保加值貢獻智慧、付出心力。