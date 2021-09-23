中間該靠哪扶手？飛機「3人座」好尷尬 前空服員揭真相
出國搭乘飛機時，每個人都有自己偏好的座位，有些人喜歡靠窗，有些人喜歡靠近走道，但很少人喜歡坐中間，因為這個位子不方便進出，還會跟兩旁的乘客搶扶手。不過，就有位資深空服員透露，其實兩側扶手都屬於中間乘客的，可惜很少人知道。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 15:49:32
綜合外媒報導，前資深空服員兼旅行作家米蘭（Boris Millan）日前受訪時提到，長久以來就很多人在討論，如果在搭乘飛機時，遇到三人座的位子，「哪個位子的乘客能夠擁有中間的兩個扶手？」而答案正是坐在中間的人，她還直說「這是常識」。
禮儀專家史密斯（Jodi RR Smith）接受《讀者文摘》採訪時，也獲得同樣的答案。他解釋，「靠走道的乘客可以隨意伸展雙腿、自由進出，而靠窗的乘客則能欣賞窗外的風景，且都只會被一人觸碰，但中間的人不能輕易移動，還可能被兩側人碰觸，所以理應能占用兩側扶手」。
但是旅遊作家威爾遜（Benét J. Wilson）也提醒，坐在中間位的人也不要因此侵犯兩旁乘客的私人空間，「每個人都要待在自己的空間裡，中間位的人只能佔有扶手而已」。（編輯：許智超）