影／嘴巴說不養卻被拍到偷吸貓　她笑：誰家阿嬤也這樣？

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張小姐本身是一名寵物店員工，一直很想養小動物，無奈阿嬤非常排斥並警告她不准帶小動物回家。一年前張小姐在友人家陽台撿到三隻小貓，當時Momo頭卡在窗戶縫隙，眼睛都還未睜開就被母貓拋棄，因此張小姐決定帶Momo回家照顧，另外兩隻則分送店裡的美容師與其友人。Momo個性黏人又撒嬌，即使佔有慾很強，看見或是聞到張小姐身上有其他小動物味道就會生悶氣，不過平常看到人都會主動翻肚撒嬌討摸摸，是標準親人不親貓的任性小孩。
最近張小姐因為要搬家的關係，只好先將Momo帶回老家，但是擔心不喜歡動物的阿嬤會偷偷將貓咪送人，因此加裝監視器，卻意外發現阿嬤其實常常跟Momo對話。日前她又開啟監視器，沒想到竟然目睹阿嬤隔著發沙跟Momo玩耍，阿嬤本來要走向廚房，玩心大發的Momo伸手撈阿嬤的手，阿嬤索性直接將牠抱起來「飛高高」，甚至還狂吸一頓，讓張小姐傻眼地表示：「有沒有人家的阿嬤也是這樣？嘴巴說不養貓，說都是毛，卻在偷吸我的貓？」。
張小姐將阿嬤吸貓的照片分享在貓咪社團，果然很快就吸引超過1.3萬名網友按讚分享，許多人都笑說：「貓咪都有收服長輩的魔力」、「嘴裡說不要，身體很誠實」、「我媽一開始叫我養在自己房間，現在貓最常在她身上」、「現在是阿嬤的貓了，不是妳的貓」、「阿嬤居然知道要吸後腦勺……最精華的地方」、「千萬不要忤逆阿嬤，怕原PO的戶籍被踢出去」、「監視器已說明一切」現在快來一起看看影片吧！（編輯：陳珮瑜）