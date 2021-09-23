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全大運10月1日復辦 歷經140天中場休息 熱情再戰主場

▲成功大學以滿滿的信心及不間斷的勇氣，復辦110全大運（圖／記者林怡孜攝，2021,09,23）
▲成功大學以滿滿的信心及不間斷的勇氣，復辦110全大運（圖／記者林怡孜攝，2021,09,23）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-23 16:15:28

因為本土新冠肺炎疫情延燒，原計5月舉辦的110全大運史上首次停辦再復辦。時隔140天的中場休息，110全大運將於10月1日到5日於成功大學再次啟動，復辦6項運動賽事，包括橄欖球、羽球、網球、田徑、射箭、舉重。今(23)日上午成大舉辦祈福儀式，集結全大運6項選手代表，熱情邁開步伐向前衝破終點線，既象徵選手突破困境的堅毅精神，也代表成功大學努力克服困難，恢復辦理110全大運的決心與勇氣。

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成大校長蘇慧貞、教育部參事葉丁鵬與台南市副市長戴謙分別致贈選手祈福鹽，為全大運送上台南在地熱情與信仰能量，齊心祝福賽事圓滿成功。「重回主場，再困難，我們一起挺過。」成大校長蘇慧貞表示，面對疫情挑戰，成大始終沒有放棄復辦全大運，也一直保持信心。5月15日停辦後，校內同仁持續做好準備，仔細規劃復辦方案，反覆的推敲、討論與演練，期待為選手帶來更安全、更健康、更安心的全大運。


教育部參事葉丁鵬表示，賽事復辦不僅僅是將活動辦完，更是對運動選手們的尊重與承諾，感謝成大突破萬難，讓選手得以重回主場，大顯身手。一如成大接手主辦時所感受到的熱情，110全大運10月1日復辦，再次看見成大以智慧科技、運動精神，再創賽事經典。


台南市副市長戴謙表示，全大運是台南時隔40年迎來的重要運動賽事，感謝成大規劃縝密的防疫計畫，讓賽事順利進行也守護全台南市民。祈福鹽結合台南北門200年鹽業文化與南鯤鯓代天府王爺信仰，有趨吉避凶、祈求平安吉祥的深刻含意，祝福成大10月復辦全大運，平安成功！

▲全大運選手代表大步衝刺突破衝點線
▲全大運選手代表大步衝刺突破衝點線 ,象徵成大不畏疫情的決心（圖／記者林怡孜攝，2021,09,23）

6項賽事分別在成大光復田徑場、中正堂、自強網球場、自強橄欖球場、長榮大學田徑場、綜合體育館以及台南市立網球場進行。成大表示，復辦賽事期間，選手與相關人員須遵守獨立動線、單一入口規定，進入成大校園需提前下載「成大資訊公告平臺 APP」，進行入口防疫通關檢測，顯示為綠色燈號才能順利進場。



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