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秋節將至，與家人團聚時，可能會以烤肉方式來度過中秋節。雖然目前許多縣市中秋節不開放非家人間聯歡烤肉，但若與同住家人烤肉時，彰化基督教醫學中心急診暨重症醫學部主任林晏任醫師提醒，海鮮方面需要特別注意並清洗乾淨，大部分海鮮都可能會有「創傷弧菌」，若處理海鮮食材不慎被刺傷，也可能會引發「創傷弧菌」感染，其症狀若出現發燒、畏寒、患部紅腫熱痛等症狀時，必須儘快就醫。
另外，食材要烤熟、生熟食要分開，避免感染各式病毒和細菌而造成腹瀉，千萬別輕忽。
４大族群感染創傷弧菌 嚴重恐致命
彰基急診暨重症醫學部主治醫師林記賢表示， 健康民眾受到感染，偶有嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀；但是年老、慢性肝病、肝硬化及免疫力低下的患者，創傷弧菌便容易感染並進入血液中，造成發燒寒顫、手足部水泡及壞死現象，傷口潰爛蔓延，甚至造成敗血性休克，死亡率可達百分之五十。
高危險群 ６事項須注意
因台灣海域的溫度通常大於18℃，因此大部分的症狀都出現在4到10月，尤其6到8月夏天的時候為疾病高峰期。彰基急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師提醒，免疫功能低下的患者，包括潛在肝病患者，需特別注意預防創傷弧菌感染：
1、儘量不要吃生牡蠣或其他生貝類。
2、徹底煮熟貝類（牡蠣、蛤、貽貝）
3、不要吃那些在烹飪過程中沒有打開的貝類。
4、將牡蠣去殼煮至少3分鐘。
5、 避免將煮熟的海鮮和其他食物與生海鮮和生海鮮汁交叉污染。
6、烹飪後應立即食用貝類。
7、避免將裸露的傷口或不完整的皮膚暴露於海水中。
8、處理未加工的貝類時，要穿防護服器具（例如手套）。
9、去海邊遊玩應避免赤腳踩踏在有貝殼或岩石中。
資料來源：健康醫療網 不慎魚蝦扎手 當心感染「創傷弧菌」致命
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