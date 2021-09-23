富立電視台遭汙名提出合法證書自清

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富立衛星電視台日前遭有心人士向網路媒體胡亂爆料，企圖引導錯誤的資料給媒體報導，該媒體也下聳動的「荒唐電視台」標題，在衛星電視業界引發不小震撼，令富立衛星電視台董事長李安忠感到非常的不滿及困擾，為平反不實指控特親上火線一一釐清說明，並提出相關授權文件給社會大眾、消費者及同行業者來檢視。
富立衛星電視台董事長李安忠表示，為釐清真相將逐項說明，首先富立電視上播放之「顧慎勇膠囊」產品的廣告內容之三金專利，經查證「富立生醫」均有透過代工廠商取得合法來源授權，三金專利之原廠亦已釐清整體事件源由。其二、富立電視台為富立多媒體(股)公司所擁有，與富立生醫科技有限公司是合作廠商，富立電視台僅遵循國家衛星廣播電視法規，對所有上架廣告時段的廠商及商品進行審核，作為本台推薦的信用保證。
李安忠說，有關媒體報導指電視台去年涉嫌廣告超秒、節目涉及廣告化等問題，已遵循國家衛星廣播電視法規改善，也是業界第一個落實政府主管機關要求的本型態節目，只能做2小時節目插播20分鐘廣告的業者代表，在此呼籲業界也能依照辦理，更期望有心爆料的人士能全盤了解，千萬不可斷章取義亂指控，還給遵循法規的電視台清白。
京寶堂國際有限公司總經理黃教受表示，公司代理的所有產品，皆有嚴格的品管流程，無論是原料使用、生產過程、產品品質，皆符合安全及衛生的標準流程，並非如報導所指，廣告商品常出紕漏。若消費者對於商品有任何疑慮會秉持公正且審慎處理，為求保障消費者權益，所以可安心使用。
葳靖生化國際有限公司總監管明月指出，在媒體報導中「脛愲勇」產品印有清真認證標章，並非原廠授權之說。經聯繫原廠回覆說，原廠並未接獲過任何來電詢問，產品包裝上所印之認證也確實為原廠合法授權，針對此不實的報導感到非常遺憾，也期望該媒體能詳查，對於不實指控的爆料人士將保留法律追訴權。