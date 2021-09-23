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在糖尿病族群中，若能以鈣化指數來判斷未來罹患冠狀動脈硬化與急性冠心症的風險機率是相對準確的數據。羅東博愛醫院心臟血管內科雷孟桓醫師指出，透過針對糖尿病病人冠狀動脈的鈣化指數與心肌缺氧壓力做測試，能早期偵測是否有心肌缺氧等相關心臟病症狀的發生，不僅能給予精準的風險評估，也能提供臨床醫師作為用藥指引。
鈣化指數達到400以上 罹冠心病風險高
雷孟桓醫師說明，一旦糖尿病病人測量鈣化指數達到400以上，即可確認是罹患冠心病的高風險族群，這時可藉由提前使用阿斯匹靈或高強度降膽固醇藥物等，採以積極措施預防糖尿病病人未來罹患急性冠心病的機會，也能提供醫師在糖尿病與冠狀動脈疾病照護上更完善的治療方針。
篩檢與基層診所合作 透過轉介就能接受檢查
長期投注資源進行糖尿病病人冠狀動脈鈣化指數相關研究的羅東博愛醫院，此次也針對糖尿病病人提供免費檢查名額，包括具糖尿病史8年以上民眾，及有三高、蛋白尿、家族史病人、心電圖異常者、X光異常者等其他附加條件者皆接受篩檢。雷孟桓醫師強調，羅東博愛醫院也與縣內其他醫院、基層診所合作，讓民眾在熟悉的就診環境就能進行轉介，再接受醫院門診的相關檢查，提高就醫便利性。
資料來源：健康醫療網 羅東博愛提供千名免費篩檢 助糖友提早預防冠心病
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