Ubike「1特徵」租前注意！她騎3公尺爆胎　網嘆：早說過

台灣通勤人口眾多，除了搭乘公車、捷運上下班以外，

因為只需使用悠遊卡就可租借，且租賃站不斷擴增，對不少學生、上班族來說相當便利。而公共自行車在台灣行之有年，日前就有名女網友因為發現租借站中只剩一台「椅墊反轉」的腳踏車，不假思索地就轉回正面打算騎回家，沒想到才騎了3公尺之後就發現這是台「落鏈車」，只好硬著頭皮騎車回家。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》還原事發經過，他提到當時自己因為急著要回家，到了Ubike站卻發現只剩下一台「椅墊反轉」的腳踏車，不曉得背後含意的她當下並沒有多想，只是把椅墊轉回正面後就騎車上路，沒想到才騎了短短3公尺就發生爆胎落鏈的狀況，但一心想回家的她也只好硬著頭皮，邊注意路況邊小心翼翼地騎車返家。

▲你有注意過租賃站有時會有數台「椅墊反轉」的腳踏車嗎？（圖／翻攝自 社群論壇《Dcard》 ）

事實上，「反轉坐墊」其實是用來告知維修人員的「暗號」，對Ubike不熟悉的民眾可能並不清楚，將坐墊反轉代表著該台車輛有故障的情況，也是提醒民眾不要租借的方式。文章曝光後也有不少網友無奈表示「轉過來的就是代表有問題的阿，是讓維修人員知道有問題的」、「在註冊會員的時候不是都有使用說明嗎？官方說有故障轉過去，工作人員會負責修理」、「這件事不是宣導很久了嗎？」、「原PO趕快學起來，這應該也算是生活小常識」、「就跟你說不要跳過新手教學了吧」。

▲ 「椅墊反轉」其實代表著車輛故障待修。 （圖／翻攝自Ubike臉書粉專）

不過平常就鮮少使用Ubike服務的原PO事後也補充表示，自己在註冊Ubike時還是個國中生，當天自己也沒有特別注意使用規範，這才無意間發生這齣糗事，「反正我經歷過這次，從此學乖了啦」，同時也呼籲網友們在借車前一定要仔細檢查，避免租到有狀況或故障的車輛以免發生危險。（編輯：楊智傑）