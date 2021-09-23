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衝好市多買冰沙！她見「1景象」怒：只想賺錢　全場尷尬

▲原PO日前到好市多買冰沙，豈料看到座位區位置太少，又不能在角落吃，讓她氣得大罵，貼文一出，反被網友轟爆。 （示意圖／公關照片）
▲原PO日前到好市多買冰沙，豈料看到座位區位置太少，又不能在角落吃，讓她氣得大罵，貼文一出，反被網友轟爆。 （示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 18:01:13｜2021-09-23 18:03:16

美式賣場「好市多」是不少人愛去的大賣場之一，而近期因爲疫情、要避免群聚問題，減少了內用座位。然而，就有一名女網友抱怨內用座位少，害她買了冰沙卻無法吃，因此大罵「根本只是要賺錢，不管消費者能不能吃」，豈料貼文一出，反被網友轟爆。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示日前到好市多買了冰沙，結果只有兩張桌子、四個椅子，且都坐滿了人，讓她只能站在角落喝冰沙。

結果沒多久，就有一位工作人員上前告知「只能在位置上吃」，但這也讓原PO相當不滿，「我說根本沒位置啊，既然不能吃，為何還要賣那麼多人，冰沙會融化，我又不可能拿到好市多外面的馬路喝」。

▲原PO日前到好市多買冰沙，豈料看到座位區位置太少，又不能在角落吃，讓她氣得大罵，貼文一出，反被網友轟爆。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲原PO日前到好市多買冰沙，豈料看到座位區位置太少，又不能在角落吃，讓她氣得大罵，貼文一出，反被網友轟爆。（示意圖／記者楊智傑攝）
原PO接著說，好市多把桌子都撤走，只剩下兩張桌子跟四個位子「根本不夠」，「既然這樣就不要賣冰沙啊，天氣熱買冰沙的人那麼多又不能吃，幹嘛買啊，明明沒位子還故意這樣說，根本只是要賺錢，不管消費者能不能吃」。

貼文一出，網友全看傻，「好市多進出的人那麼多，開放座位都很不可思議了，冰沙帶到車上喝吧」、「疫情期間，這樣很正常，有什麼問題嗎？」、「買的人都要知道防疫規定好嗎？」、「是有多急著想吃？再說是吃冰重要，還是防疫重要？」、「有事嗎」、「我是都拿回車上吃啦，也比較安全」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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