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直播／揪王力宏「違規聚餐」　徐若瑄道歉後首度受訪

▲徐若瑄（中）日前因一張聚餐照，讓未遵守《傳染病防治法》的王力宏（右2）被開罰新台幣1萬元。(圖／翻攝自徐若瑄IG)
▲徐若瑄（中）日前因一張聚餐照，讓未遵守《傳染病防治法》的王力宏（右2）被開罰新台幣1萬元。(圖／翻攝自徐若瑄IG)

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-24 12:25:00

徐若瑄近來因一張聚餐照，讓未遵守《傳染病防治法》的王力宏被開罰新台幣1萬元，僅管事後雙方接連發文道歉，仍未讓此風波平息。徐若瑄日前到龍劭華靈堂悼念時，也未接受訪問，僅低頭快速離去，而今（24）日徐若瑄與莊凱勛將一同出席戲劇《誰在你身邊》聯訪，《NOWnews今日新聞》會透過現場直播，帶您掌握最新狀況。

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▲徐若瑄快閃龍劭華靈堂。（圖／特約記者林敬原攝,
▲徐若瑄快閃龍劭華靈堂。（圖／特約記者林敬原攝, 2021.09.19）
歌手王力宏從美國返台後，結束14天隔離後就跑去好友徐若瑄家中聚餐，被質疑未完成7天自主健康管理就「趴趴走」，遭批是防疫破口，也被台北市衛生局依《傳染病防治法》開罰新台幣1萬元。徐若瑄當時就在臉書道歉：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」

▲徐若瑄發文道歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄發文道歉。（圖／翻攝徐若瑄IG）
徐若瑄道歉文曝光後，許多網友仍不買單：「你們都沒常識嗎？潛伏期、潛伏期，都說防疫人員辛苦，你們這麼鬆散」、「做了最壞的錯誤示範」、「你們藝人最常飛來飛去，請做好最基本的自主隔離」，不過也有不少人上前替徐若瑄緩頰：「但交友本來就是演藝圈生存之道、個人自由，願網友不要太為難妳」、「大家真的很愛當魔人，辛苦了」。

▲徐若瑄邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
▲徐若瑄邀請王力宏來家裡吃飯遭轟「防疫破口」。（圖／翻攝徐若瑄IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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