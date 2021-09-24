直播／揪王力宏「違規聚餐」　徐若瑄道歉後首度受訪

徐若瑄近來因一張聚餐照，讓未遵守《傳染病防治法》的王力宏被開罰新台幣1萬元，僅管事後雙方接連發文道歉，仍未讓此風波平息。徐若瑄日前到龍劭華靈堂悼念時，也未接受訪問，僅低頭快速離去，而今（24）日徐若瑄與莊凱勛將一同出席戲劇《誰在你身邊》聯訪，《NOWnews今日新聞》會透過現場直播，帶您掌握最新狀況。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-24 12:25:00
歌手王力宏從美國返台後，結束14天隔離後就跑去好友徐若瑄家中聚餐，被質疑未完成7天自主健康管理就「趴趴走」，遭批是防疫破口，也被台北市衛生局依《傳染病防治法》開罰新台幣1萬元。徐若瑄當時就在臉書道歉：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」
徐若瑄道歉文曝光後，許多網友仍不買單：「你們都沒常識嗎？潛伏期、潛伏期，都說防疫人員辛苦，你們這麼鬆散」、「做了最壞的錯誤示範」、「你們藝人最常飛來飛去，請做好最基本的自主隔離」，不過也有不少人上前替徐若瑄緩頰：「但交友本來就是演藝圈生存之道、個人自由，願網友不要太為難妳」、「大家真的很愛當魔人，辛苦了」。
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