COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

諾魯總統感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論發聲挺台

▲諾魯總統安格明在聯大總辯論感謝台灣協助抗疫，稱台灣為諾魯「真誠友伴」之一。他敦促聯合國實現普遍性及平等理想，接納台灣，讓台灣與他國人民享有相同權利。（圖／美聯社／達志影像）
▲諾魯總統安格明在聯大總辯論感謝台灣協助抗疫，稱台灣為諾魯「真誠友伴」之一。他敦促聯合國實現普遍性及平等理想，接納台灣，讓台灣與他國人民享有相同權利。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-24 06:25:20

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）諾魯總統安格明今天在聯大總辯論感謝台灣協助抗疫，稱台灣為諾魯「真誠友伴」之一。他敦促聯合國實現普遍性及平等理想，接納台灣，讓台灣與他國人民享有相同權利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第76屆聯合國大會總辯論邁入第3天，諾魯是唯一發言的中華民國邦交國。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，安格明（Lionel Rouwen Aingimea）透過預錄影片發言，未出席實體會議。

安格明發言16分鐘前半提及台灣。他說，諾魯至今沒有疫情，所有成人已接種COVID-19疫苗，若沒有夥伴的寶貴支持，諾魯防疫努力不可能有成果，「我們誠摯感謝真誠友伴澳洲、印度、日本和中華民國（台灣）持續援助」。

安格明接著說：「台灣與各國都面臨相同挑戰，我們敦促聯合國接納像台灣這樣有意願也有能力幫忙的夥伴，確保中華民國（台灣）人民與其他國家人民享有相同權利。聯合國必須實現其普遍性及平等理想，尊重每個人的價值。」

他表示，台灣是國際社會因應疫情的重要夥伴，防疫成果堪稱楷模，不該被忽視。台灣已準備好，並渴望加入世界衛生大會（WHA）分享經驗。

安格明說，台灣已展現能力並支持許多聯合國永續發展目標（SDGs）領域，應有權以平等夥伴身分參與落實永續發展目標，也應成為「我們的共同議程」（Our Common Agenda）願景一部分。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9月稍早發表「我們的共同議程」報告。這份報告展望今後25年，提出未來國際合作及重振包容、交織、有效多邊主義的願景，包括「不遺漏任何人」。

本屆聯大總辯論展開3天來，5友邦已發言。其中，帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯替台灣仗義執言，宏都拉斯則連6年未在聯大總辯論替台灣發聲。

根據聯大議程，友邦巴拉圭、貝里斯排定明天發言。（編輯：楊昭彥）1100924

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀