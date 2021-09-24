諾魯總統感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論發聲挺台

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安格明發言16分鐘前半提及台灣。他說，諾魯至今沒有疫情，所有成人已接種COVID-19疫苗，若沒有夥伴的寶貴支持，諾魯防疫努力不可能有成果，「我們誠摯感謝真誠友伴澳洲、印度、日本和中華民國（台灣）持續援助」。
安格明接著說：「台灣與各國都面臨相同挑戰，我們敦促聯合國接納像台灣這樣有意願也有能力幫忙的夥伴，確保中華民國（台灣）人民與其他國家人民享有相同權利。聯合國必須實現其普遍性及平等理想，尊重每個人的價值。」
他表示，台灣是國際社會因應疫情的重要夥伴，防疫成果堪稱楷模，不該被忽視。台灣已準備好，並渴望加入世界衛生大會（WHA）分享經驗。
安格明說，台灣已展現能力並支持許多聯合國永續發展目標（SDGs）領域，應有權以平等夥伴身分參與落實永續發展目標，也應成為「我們的共同議程」（Our Common Agenda）願景一部分。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）9月稍早發表「我們的共同議程」報告。這份報告展望今後25年，提出未來國際合作及重振包容、交織、有效多邊主義的願景，包括「不遺漏任何人」。
本屆聯大總辯論展開3天來，5友邦已發言。其中，帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯替台灣仗義執言，宏都拉斯則連6年未在聯大總辯論替台灣發聲。
根據聯大議程，友邦巴拉圭、貝里斯排定明天發言。（編輯：楊昭彥）1100924