COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NOW早報／填錯五倍券資料有解！「這天」起開放修改錯誤

▲五倍券（22）日起開放數位綁定，目前為止已經突破284萬人綁定成功。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲五倍券（22）日起開放數位綁定，目前為止已經突破284萬人綁定成功。（圖／翻攝自五倍券官網）

編輯中心/綜合報導

2021-09-24 06:09:24

填錯五倍券資料有解！經濟部：9／27新增更正功能

我是廣告 請繼續往下閱讀
振興五倍券在22日開放數位綁定及加碼券登記後，截至（23）日15時，已突破284萬人，但有不少民眾反應，不慎將個人資料輸入錯誤，經濟部隨後公告，預計在下週一（27日）新增資料修改功能，屆時民眾可登入五倍券官網，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改。

經濟部表示，22日開放數位綁定及加碼券登記後，民眾反應相當熱烈。但不少民眾向1988專線反映，為搶快完成加碼券登記，常有將個人資料輸入錯誤之情形發生，民眾擔心加碼券中籤後會收不到通知，而影響個人權益。對此，經濟部表示，將在官網加碼券登記的欄位中，新增資料修改的功能，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。

新增的資料修改功能預計在下週一上線，民眾可登入五倍券官網，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但為維護資料的安全與穩定，選擇數位券共同綁定者，如要進行共同綁定人的資料修正，需以主綁人的身分證號/統一證號+健保卡卡號登錄做身分認證；個人綁定者，輸入自已的身分證號/統一證號+健保卡卡號，登錄後即可進行資料修改；惟個人數位綁定成功後不得變更，在數位支付業者的綁定頁面中皆有提醒。

▲離職前的徵兆，網友點名「常常請假」、「不想加班」等。（示意圖／Unsplash）
▲下週一開始，將開放將五倍券資料填錯的民眾修改。（示意圖／Unsplash）
今日天氣／首波東北風來了！週五北東降溫短暫雨

中央氣象局今（24）日指出，受到首波東北風影響，伴隨的水氣讓大台北、基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，桃園以北、東北部高溫下降約2、3度，但東北風較微弱，其他地區不受影響，保持炎熱有午後雨的天氣。

溫度方面，東北風漸增強，預測桃園以北及東北部地區高溫今天比昨天稍降約2、3度，大台北及東半部地區高溫約30至32度，其他地區仍應注意防曬，高溫約33、34度；各地低溫變化不大，約25、26度。

▲今日全台天氣晴朗溫暖，週六深夜將開始變天。（圖／NOWnews資料照）
▲除北部有短暫雨之外，全台各地幾乎好天氣。（圖／NOWnews資料照）
台灣申請加入CPTPP　大陸外交部：堅決反對

行政院昨（23）日證實，已正式遞出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，由於中國在上週同樣申請加入，對此大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織。

行政院宣布，我國已以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）之稱，正式申請加入CPTPP，希冀加入後，能增加台灣的國際貿易競爭力。目前CPTPP共有日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利、秘魯等11個會員國。

今年CPTPP輪到日本擔任輪值主席國，上週中國也表態要申請加入CPTPP，台灣則在23日證實已遞件。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應稱「堅決反對」，認定在「一個中國」的原則下，反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織。

▲我國遞件申請加入CPTPP，未來是否需要開放進口福島食品引發關注。行政院長蘇貞昌表示，會以國人健康、科學證據標準來做。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.23）
▲我國遞件申請加入CPTPP，未來是否需要開放進口福島食品引發關注。行政院長蘇貞昌表示，會以國人健康、科學證據標準來做。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.23）
不見娜美老婆！連千毅烤肉換女伴　網友驚：她是誰？

35歲知名直播主連千毅平時多在社群網站分享工作，21日為慶祝大兒子6歲生日，難得公開多張家庭照，連有「真人娜美」封號的老婆也入鏡，火辣身材驚豔眾人。昨（23日）連千毅上傳穿吊嘎烤肉的照片，身旁緊貼他的女伴卻換人，粉絲有些訝異，追問：「她是誰？」

連千毅寫下：「三屆烤肉冠軍，我跟兒子長的像嗎？」只見他與長子玩自拍，父子都是白皙皮膚、大眼睛，粉絲讚「全家高顏值」，連千毅笑說2個兒子都在旁邊搗亂，同時搞笑自誇：「大家真有眼光，我跟我兒子一樣帥呢！」

格外引起注意的是，一張連千毅手拿食物的照片，身邊一名妙齡女子親密地靠向他的肩，粉絲議論紛紛，困惑問：「這不是他老婆吧」、「旁邊是？」還有人誤會女子就是連千毅嬌妻，大讚「老婆好美」，對此，連千毅親自解答：「旁邊這位三八阿花是我姊！」

▲連千毅（左圖左）分享與兒子烤肉照，身旁女伴卻不是老婆。（圖／連千毅臉書）
▲連千毅（左圖左）分享與兒子烤肉照，身旁女伴卻不是老婆。（圖／連千毅臉書）
女綁定五倍券「秒刷卡噴1萬」！網急曝真相：規則搞錯了

因應疫情影響衝擊台灣經濟，行政院推出「振興五倍券」，（22）日正式開放民眾至官網進行數位綁定。然而，就有一名女網友開心透露成功綁定後，立馬拿信用卡刷了1萬多元，興奮詢問「會發五千下來給我嗎？」而引來許多人臉綠直喊「規則都沒讀！」

原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己成功綁定數位五倍券後，立馬拿信用卡刷了10080元，文中她亦附上截圖證明，只見她於昨日晚間11點多刷卡付費，原PO文末也興奮嗨喊「會發五千下來給我嗎？」

貼文一出後，隨即引來眾人傻眼留言，「只是先開放綁定而已..又還沒開始...你現在刷了也沒回饋阿」、「你～太～超～前～了～吧！規則都沒讀」、「你現在刷並不會發給你5000哦」、「活動還沒開始，別衝動」、「10/8開始...你...快了」、「10/8以後刷的才算」，據五倍券使用規定，民眾於9月22日起可進入官網進行數位綁定，連結至「信用卡」、「電子票證」和「行動支付」等金融機構網頁綁定即可，不過要記得，正式開始消費時間是從10月8日起，一直到明年4月30日截止

▲振興五倍券已於22日起開放民眾至官網進行數位綁定，卻有網友成功綁定後立馬用信用卡消費1萬多元，讓許多人傻眼直呼「規則搞錯了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲振興五倍券已於22日起開放民眾至官網進行數位綁定，卻有網友成功綁定後立馬用信用卡消費1萬多元，讓許多人傻眼直呼「規則搞錯了！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
足球／4年無冠陰霾壟罩　C羅輪休曼聯自英聯盃出局

曼聯(23)日出戰英格蘭聯賽盃，今夏回歸老東家的葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)此役輪休，未料曼聯在自家主場還找不到球門，全場27次射門沒有進球，終場以0:1敗給西漢姆聯遭淘汰，14年主場不敗紀錄也被終止。

兩隊上周末才在英超賽場碰頭，曼聯作客以2:1獲勝，C羅貢獻1球，3天後移師老特拉福球場，開賽僅9分鐘，作客來訪的鐵鎚幫靠著Manuel Lanzini先馳得點，落後的曼聯整場控球率高達61%，27次射門有6次射正，但就是無法破門，最終無緣挺進16強。

曼聯出戰西漢姆聯近17個主場保持不敗，手握13勝4平，上一次輸球還是2007年，聯賽盃歷史交手紀錄也是占優的2勝1負，唯一輸球要回溯到2010年，但今天先發11人和周末完全不同，也讓鐵鎚幫逮到機會成功雪恥。（編輯：張嘉哲）

▲夏回歸老東家曼聯的葡萄牙巨星C羅(Cristiano
▲夏回歸老東家曼聯的葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)。（圖／美聯社／達志影像）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀