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台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師表示，根據國健署統計，台灣目前每年約有兩千多名產婦為青少女，而這推估約只佔全部青少女懷孕的二成，其餘大多數都以人工流產方式處理掉。此外，近來國內受COVID-19疫情影響，在家的時間增加讓整體懷孕率上升，但生產率卻呈現下降趨勢，顯示多數民眾是在未計畫之下懷孕。因此呼籲民眾在未有懷孕計畫前，應做好正確避孕措施，才能避免意外懷孕打亂生活計畫，甚至影響大好前程。
響應世界避孕日 台灣婦產科醫學會提倡雙重防護
每年的9月26日被訂定為「世界避孕日」，主旨在提高青少女（年）的正確避孕觀念，避免意外懷孕發生。隨著社會進步，近年來台灣女性也逐漸提高身體及生產自主意識，不過年輕族群仍常見誤信網路錯誤資訊，使用不正確的避孕措施，造成意外懷孕事件頻傳。黃建霈醫師說，台灣婦產科醫學會長期致力於青少女（年）的避孕宣導，透過避孕網站、衛教宣導手冊、實體校園講座及臉書粉絲團宣導等方式，將女生服用常規避孕藥、男生正確使用保險套的「雙重防護」避孕觀念，持續傳達給年輕族群。
避孕金頭腦大挑戰 不受疫情傳遞避孕觀念
今年台灣婦產科醫學會不受疫情阻礙，特別在「世界避孕日」前推出「避孕金頭腦大挑戰」網路遊戲，透過情境故事引導民眾回答避孕問題，遊戲中結合了多位專業婦產科醫師講解正確避孕觀念，提供民眾寓教於樂的全新體驗。然而，活動統計顯示，民眾對於正確避孕仍有不少錯誤迷思！黃建霈醫師補充說明，不少參加活動民眾認為保險套放置錢包甚至口袋內不會影響避孕效果，但其實保險套容易因摩擦或破損降低避孕效果；另外針對常規避孕藥的使用，如果當天忘了吃，應該在想起來時就補吃，若是漏吃超過48小時，則應搭配其他避孕措施，以免徒勞無功。
黃建霈醫師提醒，無論是懷孕或避孕，都是男女雙方的共同責任！做好正確避孕措施，除了能降低意外懷孕發生，也能預防性病傳播。年輕族群如果有避孕需求，可以諮詢專業婦產科醫師；也期盼台灣在婦產科醫學會及專科醫師們共同努力下，讓民眾擁有正確避孕觀念，減少意外懷孕問題，並提升女性對於身體自主的權利。
資料來源：健康醫療網 響應「2021世界避孕日」 金頭腦線上活動宣導避孕知識！
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