遭質疑未向逝者道歉 陳時中：3+11跟800人命有何關係
行政院長蘇貞昌今（24）日赴立院備詢，且提出國籍航空機組員「3+11」決策過程專案補充報告，仍遭國民黨團杯葛，主席台再度被佔領。對於這份補充報告，國民黨團不滿報告中並未詳述該政策與本土疫情爆發的關聯；對此，衛福部長陳時中前往立院備詢前，面對媒體詢及為何尚未對「3+11」造成的8百條人命道歉，陳時中並未停下腳步受訪，但簡單表示「3+11跟800條人命有什麼關係？」隨即步入議場。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-24 10:58:52｜2021-09-24 11:37:14
上週「3+11」專案報告，國民黨團不滿蘇貞昌沒有為「3+11」決策公開道歉，發動佔領主席台杯葛，今天國民黨仍不滿報告沒有詳述該政策與本土疫情爆發的關聯。對此，蘇貞昌在今天提出的補充報告中，針對因疫情造成國人亡故正式致歉，但他也強調沒有證據證明，3+11決策是造成疫情破口原因。
蘇貞昌在書面報告表示，防疫過程每一項決定和決策不可能盡善盡美，作為行政院長他要負全國最高行政的責任，「我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。
陳時中在備詢前，媒體詢及為何沒有針對「3+11」會議記錄有交代，也沒跟「3+11」造成逾800條人命道歉？陳時中並停步受訪，僅簡短回應「3+11跟800條人命有什麼關係？」隨即走入議場。