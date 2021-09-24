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考高普考要注意什麼？過來人揭「11大地雷」：新手必看

▲公務員是許多人嚮往的職業之一。就有網友詢問大家，「第一次考高普考要注意什麼？」掀起討論（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲公務員是許多人嚮往的職業之一。就有網友詢問大家，「第一次考高普考要注意什麼？」掀起討論（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-24 11:41:20

公務員是不少台灣民眾嚮往的職業之一，每年的國家考試總是吸引許多想捧鐵飯碗的人參加，考生為了順利錄取無不使出渾身解數。而就有網友詢問大家，「第一次考高普考要注意什麼？」問題曝光掀起討論，更有過來人分享新手容易發生失誤的「11大地雷」，讓大家直呼「超實用！」

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原PO在Dcard發文，透露自己第一次考高普考，請教大家「應試文具要帶什麼筆跟文具比較好？有什麼需要注意的點？考試方式會跟學測差不多的感覺嗎？因為疫情的關係，考場有什麼需要特別注意的嗎？」

▲網友詢問考高普考的注意事項，引發討論。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友詢問考高普考的注意事項，引發討論。（圖／翻攝自Dcard）
文章發佈後釣出達人分享新手容易犯的錯誤，洋洋灑灑11點如下：

1.答案卷用鉛筆作答或答案卡用原子筆作答。

2.計算題數字為8位數以上，但帶的計算機只有8位數。

3.沒帶手錶。

4.答案卷共8頁，不小心第一題答案寫在第7頁。

5.考場的桌面及桌腳凹凸不平，寫字太用力把答案卷戳破。

6.高考與普考考場不同，走錯地點。

7.準備之鉛筆盒非透明。

8.帶的計算機不符合國家考試規定。

9.手機鈴聲忘了關閉。

10.未核對答案卷的編號與准考證相符。

11.國文考試寫簡體字。

專業提醒讓網友們紛紛留言回覆說，「謝謝你」、「真的非常感謝」、「我也是第一次考，很需要這種文當作定心丸」、「我也是菜逼八第一次考，雖然提醒都是知道的事情，但還是感謝分享」、「善人有好報的」。（編輯：倪浩軒）

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