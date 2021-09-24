秦剛談美中關係：再也回不去了

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根據中國駐美國大使館官網訊息，秦剛當天以視訊出席彭博創新經濟論壇高級別會議時說，對於中美關係，「創新」則是破解難題的「金鑰匙」。面對複雜嚴峻的中美關係，雙方尤其需要發揚創新精神，要有「新格局、新思維、新方法」。
秦剛表示，中美歷史、文化、社會制度不同，但彼此利益深度交融，雙方「誰也離不開誰，誰也改變不了誰，誰也取代不了誰」。冷戰思維和零和遊戲違背世界潮流和人民意願，只會激化矛盾分歧，導致衝突對抗。
他在談到中美關係「新方法」時說，過去幾年，中美關係經歷了很大變化，「再也回不到過去」。雙方必須「面對現實，面向未來，打破思維定勢」，創新中美互動的「新機制、新方法、新領域」。
秦剛重申中國官方一貫立場說，中方將繼續擴大開放，促進中美科技、經貿合作；至於美方也要為兩國合作「創造條件」，而不是「製造障礙」。
由於這場論壇的與會者包括美國商界高層人士，其中包括跨國企業負責人，秦剛呼籲這些企業界人士繼續積極參與中國的建設，繼續為中美關係發展做出積極貢獻。
「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）意指崛起霸權和現狀霸權間不可避免地必有一戰。（編輯：繆宗翰）1100924