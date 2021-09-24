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後十字韌帶斷裂要開刀嗎？ 「微創關節鏡+智慧膝關節支架」居家復健

後十字韌帶斷裂要開刀嗎？ 「微創關節鏡+智慧膝關節支架」居家復健
後十字韌帶斷裂要開刀嗎？ 「微創關節鏡+智慧膝關節支架」居家復健

健康醫療網

2021-09-24 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】30歲魏先生車禍後經常有軟腳的感覺造成行走困難，尤其在上下樓或長時間行走時，會感覺膝蓋疼痛、不穩定。隨著不適增加，也嘗試使用消炎藥物、物理治療等方式，但效果不彰。經施以關節鏡手術，進行後十字韌帶合併外側副韌帶重建，並在術後使用「智慧型膝關節支架」做居家復健訓練，三個月後疼痛與不穩定感大幅改善，膝關節功能也逐漸恢復中。

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後十字韌帶斷裂　保守治療無效應考慮手術

台南市立醫院骨科張浩銘醫師表示，後十字韌帶是膝關節韌帶裡最粗壯的，功能主要是控制脛骨及膝關節的活動度以維持穩定性。一旦有斷裂情況，可先嘗試保守治療，如消炎藥物或復健等，若皆未改善，或合併其他韌帶斷裂，則建議接受韌帶重建手術。

治療後十字韌帶　手術方式分為2

張浩銘醫師說明，手術方式分為傳統及微創，若同時合併有其他韌帶的斷裂，如前十字韌帶,、內外側副韌帶,、與後外側韌帶群，則建議術中一併重建，以加強穩定度及降低再斷裂的風險；惟外側副韌帶與後外側韌帶群因結構複雜，且旁邊有總腓神經伴走，不適合使用微創方式，仍以傳統重建手術為主。

個人化復健排程　醫療團隊及時掌握復建進度

膝韌帶重建手術後需使用膝關節支架，將膝蓋固定在伸直的狀態，待重建之韌帶逐漸穩定後，才可增加彎曲角度並開始漸進式的復健療程。張浩銘醫師建議，搭配「智慧型膝關節支架」，透過支架上的感測器，可即時量測復健角度，並搭配APP進行教學，動作簡單易上手，且設計如遊戲具破關娛樂性，讓復健不再枯燥乏味。



資料來源：健康醫療網 後十字韌帶斷裂要開刀嗎？ 「微創關節鏡+智慧膝關節支架」居家復健

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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