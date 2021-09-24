重回20年前嚴苛統治！塔利班創辦人：將恢復處決及刑罰
自從塔利班重掌阿富汗後，外界一直關注阿富汗的民主及人權將走回頭路，雖然塔利班剛復權時曾表示，會在伊斯蘭教律法的框架下，確保婦女等權利，但阿富汗多地已陸續傳出多起塔利班侵害人權的事件。而據《美聯社》報導，塔利班其中一名創始人圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)近日受訪時就明言，塔利班將會恢復處決犯人及執行截肢等刑罰，只是可能不會公開進行。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-24 15:10:59
報導指出，圖拉比在1996年塔利班首次掌權後曾擔任司法部長，期間塔利班以嚴厲的伊斯蘭教律法治國，會在體育館或清真寺等地方，公開執行處決或斬手斬腳的刑罰，至於審判和定罪過程則很少公開，司法部門偏向由伊斯蘭神職人員主導，他們對法律的了解往往也僅限於宗教禁令。
圖拉比在專訪中提到，人人都批評塔利班在體育場等公開場合行刑，但塔利班從來不會過問、干涉他人的法律和懲罰，所以也不應有人能對其律法說三道四，塔利班遵循的是伊斯蘭教義，會根據可蘭經制定法律。
圖拉比又說，塔利班重新執政後，仍允許女性法官參與案件審理，但阿富汗的法律基礎將會是可蘭經，並恢復和以往同樣的懲罰機制，甚至直言：「為了安全起見，斬手是非常必要的」，能起到足夠的威嚇作用，對於社會的安全是很必要的。
圖拉比聲稱，塔利班政府已針對相關政策的實施展開討論，不過圖拉比也表示，塔利班已經與過去不同，現在仍會容許民眾看電視、使用手機、照相和攝影，從另一方面來說，塔利班也視媒體視為傳播訊息的一種方式，如果公開執行刑罰，透過民眾錄影或拍照傳播出去，或許能達到更好的威懾效果。