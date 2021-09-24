T1／亞洲外援來了！高雄海神簽下兩屆 NCAA 助攻王助拳

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T1 聯盟今年首創亞洲球員的第三類名額，秉持深耕高雄在地的海神，看見台灣多元族群的景象，以及不同文化的色彩，台灣已經有大量外籍移工與新住民，但融入一般台灣人的生活始終有段距離。海神相信多元文化的美麗色彩，更相信籃球會是促進多元文化交流的最佳管道，即便球迷國籍和背景不同，只





海神執行長李偉誠（Wilson）說：「布銳克曼在眾多亞外脫穎而出，最主要原因是他掌控節奏的能力，大學兩度拿下 NCAA 助攻王，回到亞洲 ABL 時期助攻也在 10 次左右，三分線穩定，會是海神隊上的舵手。」



