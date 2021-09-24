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發燒、咳嗽 為臨床最常出現症狀樂生療養院小兒科張瑩雯主任表示，根據新加坡學者目前所進行英國變異株或印度變異株的個案資料蒐集發現，70%的人有發燒症狀，而有46%的個案有咳嗽症狀，因此「發燒、咳嗽」仍是比較多數的臨床表現；若有這兩個症狀，加上鼻塞、流鼻水、頭痛或喉嚨痛的症狀，建議要盡速自行進行快篩或至醫院進行篩檢。
過敏發生時間固定 症狀不易有改變張瑩雯醫師說，過敏發作起來的流鼻水、鼻塞或過敏咳、甚至氣喘、呼吸困難的確會很容易跟感冒甚至是新冠肺炎混淆，最大的差異在於過敏發生的時間比較固定（大都發生於清晨、氣溫驟降或有環境過敏原刺激時）、症狀不太會改變、也沒有發燒，喉嚨痛等現象；因過敏引起之氣喘則會有咳嗽及喘，甚至有些咳嗽還會有喘鳴聲或痰音，給予支氣管擴張劑通常可以得到緩解。
比較需要注意的是，長期鼻子過敏及慢性鼻竇炎與新冠肺炎雷同，也有可能引起嗅覺或嗅覺異常症狀。
感冒症狀 較常隨時間變化張瑩雯醫師強調，一般感冒症狀大多會隨著時間而變化，例如：剛開始打噴嚏、隔天流鼻水、隔天開始喉嚨痛等，也可能會輕微發燒。除了一般感冒，秋冬天易好發的的流感，其潛伏期短（通常1-4天，平均為2天）及病程較短，而且變嚴重的速度非常的快，可能昨天還好好的，隔天就突然發高燒、全身痠痛、或有其他任何不舒服甚至到無法出門；所以如果「突然」不舒服，很有可能會是流感。
新冠肺炎潛伏期長 持續3天沒改善要當心而新冠肺炎潛伏期比較長（平均為5到6天，最長會達到14天），長潛伏期讓人無法察覺，疾病病程會拖到幾週、幾個月以上，一開始可能會先有一點小症狀，然後慢慢越來越不舒服，若有慢性疾病，病程就比較會惡化；持續3天以上都沒有改善，就應該懷疑是新冠肺炎。
資料來源：健康醫療網 過敏VS感冒VS新冠肺炎如何區別？ 專科醫解析「關鍵差異」
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