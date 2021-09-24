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中鋼召開董事會　通過投資及人事案

▲中鋼公司召開第17屆第16次董事會。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司召開第17屆第16次董事會。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-09-24 19:00:00

中鋼公司於今(24)日上午，在該公司召開第17屆董事會第16次會議，會中通過增資新台幣55.135億元，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司，以及捐助中鋼集團教育基金會110年業務經費1254萬2千元，並通過行政部門助理副總經理黃一中升任行政部門副總經理人事案，以利運作。

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中鋼公司第17屆董事會第16次會議，是由董事長翁朝棟主持，為迎接全球碳中和趨勢，積極投入綠能產業，會中通過增資中發控股公司案，依中能風場開發案進度及資金需求，於新台幣55.135億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司。

翁朝棟表示，中能風場開發案通過經濟部遴選，獲配113年併網容量300MW，該公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動該公司綠能產業發展業務。

會中也討論捐助中鋼集團教育基金會110年業務經費案，該教育基金會是由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費，由中鋼集團公司共同捐助，會中通過由中鋼公司捐助110年經費新台幣1254萬2千元。

▲中鋼公司行政部門副總經理一職，由行政部門助理副總經理黃一中升任。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司行政部門副總經理一職，由行政部門助理副總經理黃一中升任。(資料照／記者黃守作攝)
另外，該公司行政部門副總經理一職，由行政部門助理副總經理黃一中升任，自110年9月24日起生效。

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