高虹安學歷被網軍攻擊　柯文哲：代表她是一個咖

民眾黨立委高虹安昨日遭一名臉書自稱旅美教授的「翁達瑞」質疑博士學歷，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（24）日表示，沒有網軍、名嘴的攻擊，就表示不重要，「這表示她已經升級一個咖，所以才被打」。

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沒有網軍、名嘴的攻擊，就表示妳不重要，「這表示她已經升級一個咖，所以才被打」。至於有無安慰高虹安，柯文哲笑說，「塔綠班」的事後就已經跟她講「如果沒有人打妳，就表示妳都不重要，所以我不曉得要恭喜妳，還是要安慰妳」。

高虹安日前在名嘴朱學恒的直播節目上高唱「塔綠班之歌」，歌詞直寫「綠畜」等爭議字詞，引發民進黨支持者不滿，遭到綠營側翼網軍圍剿。曾多次批評鴻海創辦人郭台銘BNT買疫苗的「翁達瑞」指控高虹安的博士學歷有問題，批評高是「冒牌的大數據專家」。

民眾黨立院黨團今日出示有高虹安博士論文指導教授李傑英文署名的聲明，李傑指出，對於新聞報導質疑高虹安是否為其學生、學歷真實性等，相當驚訝又失望，認為這是很簡單可以在大學系統裡查詢的資訊。至於學術履歷中沒有高虹安的名字，李傑表示，由於沒有常常在更新相關資料，因此他有很多指導過的學生，名字也沒有被列在他的履歷上。

民眾黨團臉書指出，

高虹安的學術著作，也始終對外公開，且在Google Scholar中被高度引用。網友則留言反酸蔡英文總統「論文還機密封存」。

選區新竹縣的國民黨立委林為洲受訪表示，挑惕學歷是有點吹毛求疵，學歷是不是跟大數據有關不一定，大數據專家也不一定要念資工系，他認為網軍攻擊反應出民進黨對於新竹選情的焦慮。

翁達瑞自稱曾「任教美國大學員工」，經常在臉書抨擊鴻海董事長郭台銘採購疫苗，但網路上卻搜尋不到翁在美國任教的學校資訊，PTT網友起底翁達瑞其實就是綠營網軍。資深媒體人彭文正起底這位「翁達瑞」的本尊，其實是教授陳時奮，但陳時奮本人則是否認。