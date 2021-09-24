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內政部：尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩性入營

▲ 內政部：尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩性入營（圖／新頭殼）
▲ 內政部：尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩性入營（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-09-24 21:18:21

為了讓役男生涯規劃更有彈性，內政部昨天部務會報通過修法，將彈性入營申請作業法制化，增訂尚未列入梯次徵集的役男得申請優先或延緩入營。內政部指出，自108年起進行試辦「彈性入營」至今，每年約4萬人提出申請，大幅縮短役男等待入營服役時間。該「徵兵規則」部分條文修正案，將會銜國防部辦理修正發布作業，於近期發布施行。

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內政部表示，多數役男每年6月畢業後都在等待服役，考量役男入營的緩急需求不同，部務會報通過「徵兵規則」部分條文修正案，除增訂在不影響徵兵需求情況下，尚未列入梯次徵集的役男可申請優先或延緩入營外，為避免役男藉此規避入伍，這次也明訂曾以相同等級學歷(含休、退學)辦理延緩入營者，不得再次申請延緩入營；如為大學、碩士或博士等不同等級學歷，則得分別申請延緩入營；另外，考量年逾33歲役男，已接近36歲法定除役年齡，因此，規範不得申請延緩入營。

為審慎判定役男體位及維護兵役公平，內政部這次修法也增列替代役體位案件判定前亦比照免役體位案件，除身高、體重或身體質量指數符合免役體位外，其它如心血管疾病、肝腎功能異常或重要關節活動受限等病症，應送役男體位審查會審查。 

內政部指出，「徵兵規則」部分條文修正案，將依法制作業程序，會銜國防部辦理修正發布作業，於近期發布施行。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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