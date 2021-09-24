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1888年阿茲海默(Alois Alzheimer)醫師收治一位大約50歲的女士被，她神情焦慮、惶恐，無法說出自己與先生的名字、不知道身在何處、也不知道為什麼會在這裡；在進行一些簡單的神經心理測驗，顯然學習、記憶、辨識與認知功能都嚴重退化了，這項疾病後來被稱為「阿茲海默氏症」。
將腦部切片，觀察到她的神經細胞外部堆積老年斑塊，細胞內部則充滿神經纖維糾結，這兩項特徵是這100年來確診阿茲海默氏症重要的病理指標。
巴金森氏症 嚴重恐出現失智症
而早在1817年英國的巴金森(James Parkinson)醫師清楚記載他所觀察到的病患症狀，例如：肢體不自主地顫抖、肌肉衰弱無力、身軀向前傾、走路時腿抬不高、步伐無法邁開，於是出現小碎步、重心不穩非常容易跌倒；到了晚期，喉嚨的肌肉也受到影響，患者說話與吞嚥都會很困難，甚至會出現失智症。
路易氏體失智症 症狀因人而異
至於路易氏體失智症(DLB)患者人數約佔各類型神經退化性失智症患者人數之15-25%。臨床診斷標準，是依據病人除了出現失智症，還要出現下列3種的其中2種症狀：（1）認知波動、（2）視幻覺、（3）運動障礙。
DLB通常在50歲之後開始發病，65歲以上老人罹患DLB的比例超過0.4%，罹病後平均存活時間約為5-7年；症狀的發展和變化的速度因人而異，取決於患者整體的健康狀況、年齡和症狀的嚴重程度。
頭孢曲松 減少腦細胞死亡及神經發炎
目前臨床上並沒有專一的藥物可用以阻斷神經退化性疾病，近期中山醫學大學心理系何應瑞教授證實，運用頭孢曲松可以清除神經毒素麩胺酸(glutamate)及α-突觸核蛋白(α-synuclein)的堆積，減少腦細胞死亡及神經發炎，還可以促進神經新生，長出新的細胞；目前這項治療巴金森氏症的醫藥發明獲得許多國家專利，並且通過美國FDA核准執行臨床試驗，盼能給患者帶來更好的治療契機。
資料來源：健康醫療網 國際失智症紀念日紀念醫學開路人 中山醫發現新藥
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