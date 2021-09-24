淼垚众水保60巡迴展 互動體驗帶民眾認識「水土保持」
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-24 19:24:25
為展現臺灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性，科工館即日起至11月20日於6樓舉辦「淼垚众－水保60巡迴展」，展覽現場可體驗到許多水土保持與農村再生的有趣互動，透過豐富的視覺圖像轉化，以好玩的設計，讓觀展民眾可以從遊戲中輕鬆的理解水土保持的工作內容。
由行政院農業委員會與科工館合作舉辦的「淼(ㄇㄧㄠˇ)垚(ㄧㄠˊ)众(ㄓㄨㄥˋ)－水保60巡迴展」，欲透過此次展覽，開啟與大眾溝通的機會，同時也讓民眾認識「水土保持」重要性，與民眾一同維護臺灣山坡地的永續環境。展覽名稱「淼垚众」看似難懂，意義卻非常簡單，透過水、土、人的疊加字，展現整個展覽的核心精神，把「許多的水、許多的土、許多的人」照顧好就是農委會水土保持局的核心工作與目標。本次展覽以「水土保持」、「防災監測」、「農村再生」等業務為核心，勾勒出「國土守護人」、「坡地保育人」、「防災科技人」、「農村自己人」四組「水土人」概念。同時利用8項互動展示，讓展覽寓教於樂，並搭配展期間安排學習工作坊、現地參訪、水土保持行動劇等活動，讓民眾近距離接觸水土保持、土石流防災監測及農村再生領域的議題，進而理解在這片土地上，你我都是「水土人」。
水土保持局長李鎮洋表示，期盼透過與民眾的交流，推動臺灣水土保持教育，認識我們這片寶島上的水土事，共築永續幸福家園、開創富麗新農村。