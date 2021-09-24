淼垚众水保60巡迴展　互動體驗帶民眾認識「水土保持」

為展現臺灣水土保持歷史演進與現今工作的連結性，科工館即日起至11月20日於6樓舉辦「淼垚众－水保60巡迴展」，展覽現場可體驗到許多水土保持與農村再生的有趣互動，透過豐富的視覺圖像轉化，以好玩的設計，讓觀展民眾可以從遊戲中輕鬆的理解水土保持的工作內容。





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由行政院農業委員會與科工館合作舉辦的「淼(ㄇㄧㄠˇ)垚(ㄧㄠˊ)众(ㄓㄨㄥˋ)－水保60巡迴展」，欲透過此次展覽，開啟與大眾溝通的機會，同時也讓民眾認識「水土保持」重要性，與民眾一同維護臺灣山坡地的永續環境。展覽名稱「淼垚众」看似難懂，意義卻非常簡單，透過水、土、人的疊加字，展現整個展覽的核心精神，把「許多的水、許多的土、許多的人」照顧好就是農委會水土保持局的核心工作與目標。





▲展覽以好玩透過設計讓觀展民眾可以從遊戲中輕鬆的理解水土保持的工作內容。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.24）

水土保持局長李鎮洋表示，期盼透過與民眾的交流，推動臺灣水土保持教育，認識我們這片寶島上的水土事，共築永續幸福家園、開創富麗新農村。



